الصحة: مرضى الأمراض المزمنة والقلب لهم الأولوية فى الحصول على اللقاح..فيديو

قالت وزيرة الصحة، الدكتور هالة زايد، إن هناك لجنة من الوزارة والخدمات الصحية بالقوات المسلحة ومنظمة الصحة العالمية وضعت التقييم العلمى لاختيار اللقاح الأمثل وترتيب أولويات حصولنا على اللقاحات، لافتة إلى أن لقاح كورونا سيتم الحصول عليه طبقًا للأولوية الفئات الأكثر عرضة للإصابة.





وأضافت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر المنعقد منذ قليل، أن ذوى الامراض المزمنة من مرضى الصدر والقلب والسكر والاوعية الدموية وخلافه سيكون لهم الأولوية فى الحصول على اللقاح ، مشيرة إلى أن كل شحنة يتم استقبالها تخضع لأربعة تحاليل بشكل دقيق وتستمر لمدة أسبوعين.





وتابعت قائلة " ما تتوقعوش اننا نحصل على الشحنة النهارية ويتم الحصول على اللقاح فى ثانى يوم ولكن يجب خضوعها للتحاليل أولًا.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن 339 مستشفى المجهزة للفرز والعزل لمواجهة فيروس كورونا المستجد في ذروه الموجه الثانية، لافتة ان المستشفيات تغطي مستوي 27 محافظة علي مستوي الجمهورية.





أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس ، عن خروج 345 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 107162 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 718 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 جديدة.









وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.









وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 126273 حالة من ضمنهم 107162 حالة تم شفاؤها، و 7130 حالة وفاة.