الصحة: الأماكن المزدحمة والمغلقة والمواصلات أكثر عرضة لانتقال كورونا.. فيديو

قالت وزيرة الصحة، الدكتور هالة زايد، إنه يجب الابتعاد عن التواجد فى الأماكن المغلقة لأن المواطن الموجود فى المكان المغلق أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، كلما كنا فى مكان مزدحم وبه صوت عال تكون احتمالية الإصابة بفيروس كورونا أعلى.









وأضافت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر المنعقد منذ قليل، أن فترة الشتاء يتزامن معها وجود المواطنين فى أماكن مغلقة مما يساعد على زيادة نسب الإصابة بعدوى كورونا، مشيرة إلى أنه يجب الحفاظ على التباعد وارتداء الكمامات وغسل الأيدى والتخلص بشكل آمن من الكمامة.





وتابعت أنه يجب عدم التواجد فى مكان مغلق لمدة طويلة، منوهة أن الاماكن المزدحمة والمغلقة والمواصلات شديدة الازدحام تكون أكثر عرضة لانتقال العدوى.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن 339 مستشفى المجهزة للفرز والعزل لمواجهة فيروس كورونا المستجد في ذروة الموجة الثانية.





وأوضحت الوزارة، أن المستشفيات تغطي مستوي 27 محافظة علي مستوي الجمهورية.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، ، عن خروج 345 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 107162 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 718 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 جديدة.





وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 126273 حالة من ضمنهم 107162 حالة تم شفاؤها، و 7130 حالة وفاة.