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رياضة

مدرب الهلال السعودي يفوز بجائزة الأفضل في رومانيا لعام 2020

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:20 م
مدرب الهلال السعودي
مدرب الهلال السعودي
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مجدي سلامة
توج الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي بجائزة أفضل مدرب روماني لعام 2020 ، متفوقا على العديد من المدربين ومتساويا مع مواطنه كوزمين أولاريو المدير الفني السابق للهلال أيضا، والحالي لجيانجسو الصيني ، وذلك في إستفتاء من قناةGSP  الرومانية لأفضل مدرب روماني فى العام الجاري. 

وحصد لوشيسكو مع الهلال السعودي لقبي الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين وأبطال آسيا في موسم 2019/2020 .

وفاز فريق الهلال بلقب الدورى السعودى للمرة الـ16 في تاريخه فى الموسم الماضى، حيث أنهى الزعيم مشواره فى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 71 نقطة وبفارق 8 نقاط كاملة عن النصر الذي احتل المركز الثانى برصيد 64 نقطة، ثم حصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة في تاريخه. 
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