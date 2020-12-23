وزيرة الصحة: المواطن مسئول عن صحته وصحة أسرته أمام الدولة

قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إن المواطن مسئول عن صحته وصحة أسرته أمام الدولة، منوها إلى أن الدولة تقوم ببذل العديد من المجهودات فى تحقيق سلامة الشعب المصرى، وخاصة وزارة الصحة والتنمية المحلية، فى مراقبة الأماكن العامة والتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، وبالفعل قام بعض المواطنين الأن بالتخلي عن الإجراءات الاحترازية، ولكن يجب عودة الإلتزام بها لأنها قد تكون هذه الفترة عصيبة، بسبب دخول فصل الشتاء.





وأضافت هالة زايد، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن المستشفيات الجديدة لتقديم خدمات كورونا، أن يجب على جميع المواطنين ارتداء الكمامات، غسل اليد والبعد الإجتماعى، مشيرة إلى أن تقوم وزارة الداخلية ببذل جهودا هائلة فى مراقبة الأماكن العامة والمواطنين، محذرة المواطنين من الاستهتار بتطبيق تلك الإجراءات البسيطة، لافتة إلى أن الدولة المصرية نجحت في تخطي هذه الأزمة على مذى هذا العام، إضافة إلى أن مصر تعتبر من الدول التى اقتصادها نمى بالإيجاب.



