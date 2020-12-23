ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزيرة الصحة: المواطن مسئول عن صحته وصحة أسرته أمام الدولة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:30 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
Advertisements
ياسمين القصاص
قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إن المواطن مسئول عن صحته وصحة أسرته أمام الدولة، منوها إلى أن الدولة تقوم ببذل العديد من المجهودات فى تحقيق سلامة الشعب المصرى، وخاصة وزارة الصحة والتنمية المحلية، فى مراقبة الأماكن العامة والتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، وبالفعل قام بعض المواطنين الأن بالتخلي عن الإجراءات الاحترازية، ولكن يجب عودة الإلتزام بها لأنها قد تكون هذه الفترة عصيبة، بسبب دخول فصل الشتاء.

وأضافت هالة زايد، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن المستشفيات الجديدة لتقديم  خدمات كورونا، أن يجب على جميع المواطنين ارتداء الكمامات، غسل اليد والبعد الإجتماعى، مشيرة إلى أن تقوم وزارة الداخلية ببذل جهودا هائلة فى مراقبة الأماكن العامة والمواطنين، محذرة المواطنين من الاستهتار بتطبيق تلك الإجراءات البسيطة، لافتة إلى أن الدولة المصرية نجحت في تخطي هذه الأزمة على مذى هذا العام، إضافة إلى أن مصر تعتبر من الدول التى اقتصادها نمى بالإيجاب.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن 339  مستشفى المجهزة للفرز والعزل لمواجهة فيروس كورونا المستجد في ذروة الموجة الثانية، لافتة ان المستشفيات تعطي مستوى 27 محافظة علي مستوي الجمهورية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس ، عن خروج  345 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 107162 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 718 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 جديدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

صحة البرلمان: القفزة فى عدد الإصابات بكورونا بسبب استهتار المواطنين

الصحة: 339 مستشفى فرز وعزل لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.. صور

الصحة: لدينا 363 مستشفى عزل فى 27 محافظة تعمل على إدارة الجائحة.. فيديو

وزيرة الصحة: العالم كله يعمل على إنتاج لقاحات لمواجهة كورونا..فيديو

وزيرة الصحة للمواطنين: توجهوا لأقرب مستشفى منعا للتكدس والزحام "فيديو"

الصحة: مرضى الأمراض المزمنة والقلب لهم الأولوية فى الحصول على اللقاح..فيديو

ترشيحاتنا

مصدر أمني يكشف حقيقة الحالة الصحية لـ عائشة خيرت الشاطر

ميزات جديدة ستنضم لإصدار الويب من واتسآب قريبا.. اعرفها

الأعلى منذ بداية الجائحة.. الصحة العالمية تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا الأسبوعية

بعد نفي الحكومة تجميدها.. قيمة العلاوة الدورية للموظفين وموعد صرفها

بعد الاعتداء القطري على الصيادين.. اجتماع عاجل لمجلس الدفاع البحريني برئاسة ملك البلاد

سلوى محمد علي تعلن إصابتها ب كورونا.. وتعتذر لـ سميحة أيوب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مضيفة طيران لـ عرش السويد.. محطات في حياة الملكة سيلفيا

شاهد .. لاند كروزر هورايزون الجديدة موديل 2021 .. صور

هبة العيسوي تكشف كيفية التأهيل النفسي بعد كورونا