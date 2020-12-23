شاهد| حديث باللهجة المغربية بين محمد السادس ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي

نشر أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عدة تغريدات أعلن خلالها عودة الوفد الإسرائيلي الذي زار المغرب الثلاثاء، بعد لقائه بالعاهل المغربي، الملك محمد السادس وتوقيع معاهدة مشتركة لتأسيس علاقات بين البلدين.









وقال جندلمان عبر تويتر: "عاد الوفد الإسرائيلي الذي زار المغرب وكان على رأسه، مستشار الأمن القومي، مائير بن شبات، إلى إسرائيل، بعد أن شهدت الزيارة توقيع معاهدة مشتركة لتأسيس علاقات بين إسرائيل والمغرب، وستُفتتح السفارة المغربية الرسمية في إسرائيل خلال أسبوعين تقريبا".









وأضاف: "عُقد الاجتماع الختامي للزيارة منتصف الليلة الماضية بمشاركة مائير بن شبات ومستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، ووزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة، ومستشار العاهل المغربي محمد السادس، فؤاد عالي الهمة".









ونشر جندلمان مقطع فيديو أظهر بن شبات، صاحب الأصول المغربية، وهو يحدث الملك محمد السادس باللهجة المغربية في وجود كوشنر.









وفي مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، تحدث بن شبات إلى المغاربة بلهجتهم قائلا:"السلام عليكم، والله يكثر خيركم.. نحمدو الله ونشكروه على هاد النهار. ما نقدر نخبي وما عندي مانستر.. كل شيء باين على وجهي.. كلامي يخرج من فمي وقلبي فرحان. الله يكمل بالخير ويفرحكم ويفرحنا كاملين".



