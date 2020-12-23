لمعرفة الاحتياجات وحل المشاكل.. وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى الصدر وحميات المحلة.. صور

تفقد الدكتور عبد الناصر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، مستشفيات صدر المحلة، وحميات المحلة لمتابعة انتظام سير العمل، للتأكد من الخدمات الطبية المقدمة بها، وانتظام العمل بالأقسام الطبية المختلفة في المستشفيات، ومتابعة مرضى العزل والاطمئنان على حالتهم الصحية ومعرفة احتياجاتهم ومحاولة حل مشاكلهم.





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كما ناقش مديرة الإدارة ومديري المستشفيات، في خطة العلاج للمرضي المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومتابعة التشخيص الطبي لكل حالة وتطبيق خطة بروتوكول العلاج وفقًا للمعايير المحددة من اللجنة العلمية بوزارة الصحة والسكان، مع التأكيد علي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع الحالات المرضية.





ووجه بوضع الآليات لخطة العمل والتزام الاطقم الطبية بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتلافي السلبيات في أسرع وقت ممكن والمتابعة المستمرة للحالات.





كما تابع أعمال التطوير الجارية للمستشفيات لرفع الكفاءة وتطوير المنظومة الصحية.



