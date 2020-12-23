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رياضة

شاهد.. ملخص وهدف وأحداث مباراة الأهلي وسونيدب فى دوري أبطال افريقيا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:03 م
فريق الأهلي
فريق الأهلي
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حسن العمدة
حقق الاهلي فوزا مستحقا علي سونيدب بهدف وحيد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب جينرال سيني كونتش فى لقاء الذهاب بالدور التمهيدي فى دوري أبطال أفريقيا .

جاء هدف الأهلي فى الدقيقة 32 عن طريق أليو ديانج من تسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء .

بدأ الأهلي بالضغط المتواصل على بطل النيجر لإحراز هدف مبكر .

ونفذت ركلة ركنية لصالح  الأهلي من جهة اليمين نفذها محمود وحيد إلى داخل منطقة الجزاء  أبعدها دفاع فريق سونديب عن مناطق الخطورة.

وفي الدقيقة السابعة جاءت كرة عرضية من أليو ديانج من جهة اليمين وصلت سهلة إلى دفاعات فريق سونيدب.

وتعرض محمد شريف لإصابة فى الدقيقة الثانية عشرة بعد تدخل عنيف من جانب لاعب سونيدب واستكمل نجم الاهلي المباراة بشكل طبيعي .

وهدد بطل النيجر من كرة عرضية من سوليماني ماماني من جهة اليمين لم تجد متابع من لاعبي فريقه داخل منطقة الجزاء فمرت إلى ركلة مرمى فى الدقيقة 16 .

واشهر حكم المباراة بطاقة صفراء فى وجه أمادو مامان بوبكر لاعب فريق سونيدب بعد تدخل قوي على أقدام محمود وحيد.

وحصل أليو ديانج لاعب فريق الأهلي بطاقة صفراء  بعد تدخل عنيف علي لاعب سونيدب في منتصف الملعب.

ونفذت ركلة ركنية لصالح فريق الأهلي من جهة اليمين عن طريق محمود وحيد عن طريق تمريرة إلى أحمد رمضان فأرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء حاول ياسر إبراهيم مقابلتها برأسية ولكنها مرت إلى ركلة مرمى.

واهدر الاهلي فرصة هدف بعد تنفيذ ركلة ركنية عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها بدر بانون برأسية من الجزاء ردت من العارضة.

وواصل الاهلي اهدار الفرص عن طريق محمد شريف فى الدقيقة 75 بعدما توغل وانفرد بالمرمي لكنه تعامل معاها بشكل سيئ .

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