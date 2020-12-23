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أخبار البلد

العناني يبحث دعم المتحف المصري الكبير بخبراء من اليابان وزيادة السياحة الوافدة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:46 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، السفير نوكي ماساكي سفير دولة اليابان بالقاهرة، في مقر الوزارة بالزمالك، اليوم، لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين على المستوي السياحي والأثري خلال الفترة المقبلة.

وشهد اللقاء، مناقشة آخر مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير وتطور الأعمال به استعدادًا لافتتاحه المقرر في 2021، وكذلك إمكانية تدعيم المتحف بخبراء من دولة اليابان في مختلف المجالات في ظل عمق العلاقات المصرية اليابانية وعلاقة الصداقة بين الشعبين.

وتطرق الاجتماع لمناقشة دفع الحركة السياحية الوافدة الي مصر من اليابان وخاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير نظرًا لأن السائح الياباني لديه شغف واهتمام كبير بمنتج السياحة الثقافية وبزيارة الأماكن الأثرية عامة وفي مصر خاصة.
العناني يبحث دعم المتحف المصري الكبير بخبراء من اليابان وزيادة السياحة الوافدة
العناني يبحث دعم المتحف المصري الكبير بخبراء من اليابان وزيادة السياحة الوافدة
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