العناني يبحث دعم المتحف المصري الكبير بخبراء من اليابان وزيادة السياحة الوافدة

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، السفير نوكي ماساكي سفير دولة اليابان بالقاهرة، في مقر الوزارة بالزمالك، اليوم، لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين على المستوي السياحي والأثري خلال الفترة المقبلة.





وشهد اللقاء، مناقشة آخر مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير وتطور الأعمال به استعدادًا لافتتاحه المقرر في 2021، وكذلك إمكانية تدعيم المتحف بخبراء من دولة اليابان في مختلف المجالات في ظل عمق العلاقات المصرية اليابانية وعلاقة الصداقة بين الشعبين.



