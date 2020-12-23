بـ الكرانيش البيضاء.. حنان مطاوع بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام





وتألقت بها حنان مطاوع ، ببنطالا جذابا باللون الأسود، ومرتديه معه قميص جذاب باللون الأبيض، واتسم بتفصيلة جديدة ومميزة من الكرانيش اللافته.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذى يتناسب مع ظهورها.





كما تركت شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة بسيطة وناعمة تكشف جمالها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع قرط طويل باللون الفضي لأكمال ظهورها.