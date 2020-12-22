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فن

جاكيت جلد مطرز.. حنان مطاوع تخطف قلوب متابعيها في إطلالة أنيقة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:04 م
حنان مطاوع
حنان مطاوع
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ندى فكرى
شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها صورا جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت الفنانة حنان مطاوع؛ بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية جاكيت جلد باللون الأسود المطرز؛ ووضعت بعض اللمسات البسيطة من مكياج العيون وأحمر الخدود وأحمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.

وعرض مؤخرا آخر أعمال حنان مطاوع حكاية "أمل حياتى" من مسلسل "إلا أنا" والعمل من بطولة الفنانة حنان مطاوع، بيومى فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام، من تأليف أمين جمال وشريف يسرى، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجى بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وكان آخر أعمال حنان مطاوع فيلم "قابل للكسر" حول امرأة تدعى نانسي تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، وتستعرض علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها، منهم صديقتها، والشاب الذي تحبه وعدد من المواقف.

"قابل للكسر" تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف وهم حنان يوسف، عاصم نجاتي، محمد رضوان، وجيه عجمي، محمد عبدالفتاح، هالة عمر، أحمد فتحي.

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