بالأسماء.. ننشر نتيجة انتخابات اتحاد الطلاب بكليات جامعة المنوفية

أسفرت نتائج انتخابات رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب كليات جامعة المنوفية التي أقيمت تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، والدكتورة نانسي أسعد، نائب ريس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف دكتور محمد شاهين، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب عن فوز الطالب ماجد محمد عبد العزيز بمنصب رئيس اتحاد طلاب كلية التمريض، ونائبه محمود محمد موسى.





وفاز الطالب جوزيف عصام بمنصب رئيس اتحاد طلاب كلية الآداب، ونائبه، هايدي فؤاد يوسف.





وفي كلية التربية، حصلت الطالبة هاجر رجب شعبان على منصب رئيس اتحاد طلاب الكلية، والنائبة آيه مجدي قمر الدولة.





وفاز الطالب أحمد هشام الجزار بمنصب رئيس اتحاد طلاب كلية التربية الرياضية، ونائبه أحمد محمد ضيف.





وفي كلية الحقوق، محمود مصطفى الكلاف، رئيسًا لاتحاد طلاب الكلية، ونائبة محمد بشير همام، وفي كلية الزراعة، أحمد الهادي بدر، ونائبة عبد الله حسن عبد الله.





وفي كلية العلوم عمرو مصطفى عبد اللطيف، ونائبة ابراهيم أحمد دياب، وفي كلية الحاسبات، محمد أشرف بدر، والنائب ندى هشام مدين، وفي كلية هندسة منوف، محمد مجدي خلاف، والنائب ريم ابراهيم عبد الغني.





وفي كلية الإعلام، فاز بمنصب رئيس اتحاد طلاب الكلية، الحسين جمال علي، والنائب الشيماء أيمن مرزوق.





وفي كلية التربية النوعية أحمد سيف والنائب ميار سامي، وكلية الصيدلة هشام عزت والنائب محمود كرم، والعلوم الطبية أحمد محمد شعلان، والنائب ابتسام اشرف.





وفي كلية التجارة، أحمدجلال فتحي، والنائب طه أحمد طه، وفي كلية هندسة شبين، محمد مرضي والنائب عبد الحميد الدسوقي، وفي كلية الطب، عبد الرحمن الخولي، والنائب ريهام ابراهيم.



