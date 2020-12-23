ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خام مرتفع الجودة.. البترول تعلق على الكشف الجديد فى الصحراء الغربية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:12 م
البترول
البترول
Advertisements
البهي عمرو

قال حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول، إن شركة إيني الإيطالية اعلنت عبر حسابها اليوم عن اكتشاف موارد نفطية جديدة في الصحراء الغربية بمصر مع بئر استكشافية جديدة في منطقة "امتياز مليحة"، ويضيف الاكتشاف الجديد 10000 برميل من النفط يوميًا إلى إنتاج الامتياز الحالي.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن نوعية الخام المكتشف من الخام مرتفع الجودة وأعلى 40 درجة.

ولفت إلى أنه من خلال التكنولوجيا الحديثة يتم اكتشافات جديدة، فالصحراء الغربية بها اكتشافات. 


وقالت الشركة عبر موقعها للرسمي، أن هناك اكتشاف نفط جديدا في منطقة امتياز مليحة، في الصحراء الغربية لمصر، وتم تحقيق الاكتشاف من خلال بئر Arcadia 9 ، الذي تم حفره في هيكل Arcadia South ، الذي يقع على بعد 1.5 كيلومتر جنوب حقل Arcadia الرئيسي قيد الإنتاج بالفعل، مضيفة أن البئر المصادفة 85 قدمًا من عمود الزيت في الحجر الرملي الطباشيري، و تم حفر البئر بالقرب من منشآت الإنتاج الحالية وهو مرتبط بالفعل بالإنتاج ، بمعدل ثابت يبلغ 5500 برميل من النفط يوميًا.

وبعد الاكتشاف، تم حفر بئرين للتطوير، أركاديا 10 وأركاديا 11 ، وتشترك الآبار الثلاثة في نفس الاتصال بين الزيت والماء في الخزان المكتشف، ويضيف الاكتشاف الجديد 10000 برميل من النفط يوميًا إلى إجمالي إنتاج إيني في الصحراء الغربية لمصر.

وأوضحت ايني أنه  مشروع مشترك بين إيني والهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC) ، بتثمين سريع لهذه الموارد الجديدة، وتمتلك إيني من خلال شركتها الفرعية Ieoc ، حصة 38٪ في امتياز مليحة بينما تمتلك Lukoil 12٪ والهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50٪.

وتتواجد إيني في مصر منذ عام 1954 حيث تعد المنتج الرئيسي للبلاد. يبلغ إنتاج إيني الحالي من الهيدروكربونات حوالي 320 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ قبعة جذابة ومكياج ناعم.. سلمى أبو ضيف فى إطلالة أنيقة.. شاهد

نشرة المرأة والصحة.. وصفة لتخسيس البطن.. وزوجة ماجد المصري فى إطلالة جديدة

برفقة حصان .. ملك أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام