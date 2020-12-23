خام مرتفع الجودة.. البترول تعلق على الكشف الجديد فى الصحراء الغربية

وقالت الشركة عبر موقعها للرسمي، أن هناك اكتشاف نفط جديدا في منطقة امتياز مليحة، في الصحراء الغربية لمصر، وتم تحقيق الاكتشاف من خلال بئر Arcadia 9 ، الذي تم حفره في هيكل Arcadia South ، الذي يقع على بعد 1.5 كيلومتر جنوب حقل Arcadia الرئيسي قيد الإنتاج بالفعل، مضيفة أن البئر المصادفة 85 قدمًا من عمود الزيت في الحجر الرملي الطباشيري، و تم حفر البئر بالقرب من منشآت الإنتاج الحالية وهو مرتبط بالفعل بالإنتاج ، بمعدل ثابت يبلغ 5500 برميل من النفط يوميًا.





وبعد الاكتشاف، تم حفر بئرين للتطوير، أركاديا 10 وأركاديا 11 ، وتشترك الآبار الثلاثة في نفس الاتصال بين الزيت والماء في الخزان المكتشف، ويضيف الاكتشاف الجديد 10000 برميل من النفط يوميًا إلى إجمالي إنتاج إيني في الصحراء الغربية لمصر.





وأوضحت ايني أنه مشروع مشترك بين إيني والهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC) ، بتثمين سريع لهذه الموارد الجديدة، وتمتلك إيني من خلال شركتها الفرعية Ieoc ، حصة 38٪ في امتياز مليحة بينما تمتلك Lukoil 12٪ والهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50٪.





وتتواجد إيني في مصر منذ عام 1954 حيث تعد المنتج الرئيسي للبلاد. يبلغ إنتاج إيني الحالي من الهيدروكربونات حوالي 320 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا.