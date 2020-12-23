تعليق جديد من الإمارات عن قمة الرياض الخليجية

أعرب وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، عن ثقته في إدارة السعودية لملف تعزيز الحوار الخليجي.





وكتب قرقاش في تغريدة على تويتر: "نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض نبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي".





وأضاف: "إدارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لهذا الملف موضع ثقة وتفاؤل، ومن الرياض عاصمة القرار الخليجي نخطو بمشيئة الله خطوات تعزيز الحوار الخليجي تجاه المستقبل".





وكان قرقاش أكد أن المنصات الإعلامية القطرية تبدو مصممة على تقويض أي اتفاق بشأن أزمة قطر.





وكتب قرقاش في تغريدة على تويتر: "الأجواء السياسية والإجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان إلتزام الدوحة بأي إتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة".





وأضاف: " أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي إتفاق، ظاهرة غريبة وصعبة التفسير".



