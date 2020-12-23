اجتماع لجنة الأزمة الأسبوع المقبل لمناقشة أمور مهمة بشأن كورونا.. فيديو

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء قرر منع جميع أشكال الاحتفال برأس السنة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى: "لا حدائق و لا احتفالات ولا تجمعات بمديريات الشباب والرياضة بسبب كورونا".
ولفت إلى أنه خلال الأسبوع القادم خلال اجتماع لجنة الأزمة سيتم مناقشة قرار فرض الغرامات فورًا على من يسير بدون كمامة أو من لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية وذلك لتحقيق الانضباط.
وأشار إلى أن الغرامات الفورية لم تحدد قيمتها، ولكن خلال الأسبوع القادم لجنة الأزمات ستكشف كل شيء، والقيمة التى ستحصل من المواطنين.
وأوضح أن المواطن الذي يسير فى الشارع على قدمه أو من يقود سيارته الشخصية، لن توقع عليه الغرامة ولكن من يستقل تاكسي سيتم توقيع الغرامة عليه.
كان الدكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استهل اجتماع الحكومة اليوم، الأربعاء، برئاسته، بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخي ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم.
واكد أن هناك توجيهًا واضحا لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، في إطار سعي الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتي تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون في تنفيذ الإجراءات.
ووجه رئيس الوزراء وزيري الصحة والتعليم العالي بتخصيص العدد الكافي من المستشفيات للعزل، وتقديم العلاج اللازم لمصابي فيروس كورونا، وكذا توفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات، وكذا لمن يحتاجه من المواطنين، كما شدد على أنه لا احتفالات ولا تجمعات في رأس السنة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
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من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الأيام الخمسة الأخيرة، شهدت عقد أكثر من اجتماع مع المحافظين، عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومتابعة الالتزام بهذا الامر، لافتا إلى أنه يجري التنسيق مع وزارة الداخلية، لزيادة عدد الحملات للتأكد من ذلك، كما سيتم مساء اليوم عقد اجتماع مع وزيرة الصحة والمحافظين لمتابعة جهود مواجهة فيروس كورونا.