اجتماع لجنة الأزمة الأسبوع المقبل لمناقشة أمور مهمة بشأن كورونا.. فيديو

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء قرر منع جميع أشكال الاحتفال برأس السنة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى: "لا حدائق و لا احتفالات ولا تجمعات بمديريات الشباب والرياضة بسبب كورونا".





ولفت إلى أنه خلال الأسبوع القادم خلال اجتماع لجنة الأزمة سيتم مناقشة قرار فرض الغرامات فورًا على من يسير بدون كمامة أو من لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية وذلك لتحقيق الانضباط.





وأشار إلى أن الغرامات الفورية لم تحدد قيمتها، ولكن خلال الأسبوع القادم لجنة الأزمات ستكشف كل شيء، والقيمة التى ستحصل من المواطنين.





وأوضح أن المواطن الذي يسير فى الشارع على قدمه أو من يقود سيارته الشخصية، لن توقع عليه الغرامة ولكن من يستقل تاكسي سيتم توقيع الغرامة عليه.



