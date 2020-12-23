ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

قدر الله لا يأتي إلا بخير.. رمضان عبد المعز: لا يوجد ما يدعو للخوف والقلق من كورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:54 م
رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز
Advertisements
محمود ضاحي
قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامى، إنه لا يوجد ما يدعو للخوف والقلق من  فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، لأنه من قدر الله عز وجل، وعلى الإنسان أن يتقبله ويأخذ بالأسباب الطبية والاحترازية والتباعد الاجتماعى والعزل حال الإصابة.

وأضاف "عبد المعز"، خلال لقائه على " دي ام سي" أنه على الإنسان أن لا يحزن ويغتم من هذا الفيروس مهما كانت النتائج لأن الأقدار بيد الله سبحانه وتعالى وعلينا الأخذ بالأسباب وترك وساوس الشيطان.

وأكد  أن الأمل والتفاؤل سمات المؤمن وعلينا الاستبشار بأن القادم أفضل بإذن الله وحوله، ودعا لكافة الأطقم الطبية بأن يحفظهم الله عز وجل على الجهود التى يبذلونها.

واختتم: "قدر الله لا يأتى إلا بخير.. هتخاف من إيه.. خذوا بالأسباب واتبعوا الإجراءات الطبية.. لا يحدث شيء فى ملك الله إلا بمراد الله عز وجل".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خالد الجندي: الدفاع عن النبي يكون بالحكمة والموعظة الحسنة.. ويجيب: هل يصيب الأنبياء سوء؟ والشحات العزازي: من يحفظ القرآن كأنما أوتى النبوة.. فيديو

دعاء التوكل على الله في الصباح.. تعرف على فضل قوله وأثره

رمضان عبد المعز يحذر من اعتقاد البعض في مقولة "الشكوى رقية".. فيديو

هانى تمام: وظيفة العالم فى الدين الحق تصحيح عبادات الناس .. فيديو

داعية: استجابة الدعاء ليس لها علاقة بالإيمان .. فيديو

ترشيحاتنا

الصحة السعودية تصدر بيانا عاجلا حول لقاح كورونا

تعليق جديد من الإمارات عن قمة الرياض الخليجية

مصدر أمني يكشف حقيقة الحالة الصحية لـ عائشة خيرت الشاطر

بعد إصابتها بـ كورونا.. معلومات لا تعرفها عن زوجة خالد الصاوي

بعد نفي الحكومة تجميدها.. قيمة العلاوة الدورية للموظفين وموعد صرفها

بتناول أقراص مجهولة.. فتاة تحاول الانتحار عقب مشادة مع خطيبها في إحدى قرى الدقهلية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. وصفة لتخسيس البطن.. وزوجة ماجد المصري فى إطلالة جديدة

برفقة حصان .. ملك أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام

بـ الكرانيش البيضاء.. حنان مطاوع بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام