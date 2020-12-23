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حصيلة غير مسبوقة للإصابات منذ بداية كورونا.. والأسباب تكشف عن مفاجأة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:51 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن أعراض الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد ليست بالخطيرة ولا تختلف كثيرا عن أعراض الفيروس الأول الذي انتشر مع أواخر العام الماضي،  موضحا أنه لابد من الانتظار لقرابة 3 أسابيع على الأقل للوصول حول مدى فعاليات اللقاح ضد السلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا.

وأضافت عودة، خلال حديثه لقناة "الغد"، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا الأكثر انتشارا بين الأطفال والشباب ومتوسطى العمر، موضحا أن الإحصائيات تشير بارتفاع في الأعداد الإصابات بالفيروس.

وأوضح رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن أعراض الفيروس الجديد ليست شديدة مثل بدايات الجائحة، وهناك تحور في الفيروس أكثر 22 تحورا جينيا،كاشفا عن أن ارتفاع أعداد الإصابات مرتبط بعدد المسحات الإيجابية وليس انتشار الفيروس حاليا، مع انتشاره وارتفاع أعداد الإصابات في أكثر من 10 دول في أوروبا.

كما أكدت عودة، أنه لابد من الانتظار حتى منتصف يناير حتى يتضح الأمر ومدى فعالية اللقاح على السلالة الجديدة، والحكم على لقاح "فايزر ومودرن".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل نحو أربعة ملايين وستمائة ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا على مستوى العالم خلال الأسبوع الماضي، وهو رقم قياسي جديد منذ بداية الجائحة.

وأعربت المنظمة عن ارتياحها لتوفير لقاحات للفيروس، مشيرة إلى أنه تم تطوير ثلاثة لقاحات مأمونة وفعَّالة في وقت قياسي. وأكدت أنها تعمل لضمان تحقيق الإنصاف في توفير اللقاحات، لا سيَّما للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.


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