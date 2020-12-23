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التعليم العالى: إجمالي عدد الأسرة لـ حالات كورونا في المستشفيات الجامعية يقدر بـ 37 ألف سرير

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:55 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل

قال الدكتور حسام عبد الغفار ،  المتحدث الاعلامى   ب اسم وزارة التعليم العالى ، إن المستشفى الميدانى لعلاج حالات كورونا بمنطقة العباسية بجوار مستشفى عين شمس التخصصى بسعة 200 سرير . 


وأضاف " عبد الغفار " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم والمذاع عبر فضائية الحياة ، أن المستشفى الميدانى للقوات المسلحة بسعة 5 آلاف سرير  ، وذلك بالإضافة لمستشفيات جامعة الأزهر  ، ومستشفى الحسين ، سيد جلال والتى يتواجد بها أقيام للعزل لحالات كورونا وذلك على مستوى القاهرة  ،  لافتأ إلى أن إجمالى عدد الأسرة فى المستشفيات الجامعية يقدر 37 الف سرير ، وفى حدود 6 آلاف سرير لحالات العزل فى المرحلة الأولى . 


ولفت إلى أن مستشفيات الاسكندرية يوجد بها مستشفى الطلبة ، المستشفى التعليمى الجديد والتى يوجد بها مستشفيات مخصصة للعزل لحالات كورونا فقط ، مشيرأ إلى أن 

وأوضح " عبد الغفار " ، أن دول العالم كان يتم بها عزل جميع المصابين  ب المستشفيات ولكن مع زيادة الخبرة بهذا المجال العلمى أصبح من الأفضل أنه لا يتم عزل المرضى فى البداية خاصة وأن لم يعانى من أمراض مزمنة وأن يعزل المريض فى المنزل .


ولفت إلى أن  أسيوط تمتلك أيضأ المستشفى الرئيسى ، وفى بنها مستشفى الجراحة فى جامعة بنها ، وأيضأ فى الزقازيق مستشفى للعزل ، بالإضافة فى طنطا لمستشفى طب نفسى وفى أسوان مبنى الجراحات . 












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