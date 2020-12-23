تطور جديد في مستحقات الأهلي لدى ستوك سيتي

كشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي أرسلت ملفًا كاملًا للمحامي السويسري مونتيري يحتوي علي كافة الأوراق الخاصة بالحكم النهائي والبات التي حصلت عليه في إجراءات التقاضي أمام شركة مسك.





و فسخت شركة مسك بسبب حكم إبتدائي لها بأحقيتها في تعويض مالي على الاهلي يقدر بـ135 مليون جنيه بتاريخ 28 أكتوبر 2017، عقود إدارتها للقناة وقامت برفع دعوى أمام القضاء الإنجليزي وحصلت علي حكم بالحجز علي مستحقات القلعة الحمراء لدي ستوك سيتي في بيع رمضان صبحي البالغة 2 مليون يورو صيف عام 2016 .





وعاد الأهلي للتقاضي ضد شركة مسك وحصل علي حكم نهائي بات وغير قابل للطعن في أكتوبر من العام الماضي 2019 بعدم أحقية الشركة في الحصول علي أي تعويض.



