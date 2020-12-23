شروط التقدم لـ وظائف وزارة التموين 2021 الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن حاجتها لشغل وظائف فى بعض المجالات المختلفة بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين حيث أعلنت الشركة التابعة لوزارة التموين عن حاجتها لشغل بعض الوظائف بالقاهرة وهي:





وظائف وزارة التموين 2021

أخصائي علاقات عامة

أخصائي تدريب

أخصائي تأمينات اجتماعية

أخصائي تأمين

محاسب

كاتب





شروط التقديم على وظائف وزارة التموين 2021





لا تزيد سن المتقدم على 30 عاما في 1-1-2021

إجادة العمل على الحاسب الآلي

يفضل أن يكون من أبناء محافظة القاهرة الكبرى

اجتياز الاختبارات الخاصة بالوظيفة





تقدم طلبات وظائف وزارة التموين 2021 على موقع الشركة القابضة للصوامع الرسمي www.ehcss.com



