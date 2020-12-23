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اقتصاد

شروط التقدم لـ وظائف وزارة التموين 2021 الأسبوع المقبل

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:10 م
صدى البلد
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محمد صبيح
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن حاجتها لشغل وظائف فى بعض المجالات المختلفة بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين حيث أعلنت الشركة التابعة لوزارة التموين عن حاجتها لشغل بعض الوظائف بالقاهرة وهي:

وظائف وزارة التموين 2021
أخصائي علاقات عامة
أخصائي تدريب
أخصائي تأمينات اجتماعية 
أخصائي تأمين
محاسب
كاتب

شروط التقديم على وظائف وزارة التموين 2021

لا تزيد سن المتقدم على 30 عاما في 1-1-2021
إجادة العمل على الحاسب الآلي
يفضل أن يكون من أبناء محافظة القاهرة الكبرى
اجتياز الاختبارات الخاصة بالوظيفة

تقدم طلبات وظائف وزارة التموين 2021 على موقع الشركة القابضة للصوامع الرسمي www.ehcss.com

ويتم المتابعة على الحساب الرسمي للشركة المصرية القابضة للصوامع fb/ehcss
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