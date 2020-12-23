شروط التقدم لـ وظائف وزارة التموين 2021 الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن حاجتها لشغل وظائف فى بعض المجالات المختلفة بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين حيث أعلنت الشركة التابعة لوزارة التموين عن حاجتها لشغل بعض الوظائف بالقاهرة وهي:
وظائف وزارة التموين 2021
أخصائي علاقات عامة
أخصائي تدريب
أخصائي تأمينات اجتماعية
أخصائي تأمين
محاسب
كاتب
شروط التقديم على وظائف وزارة التموين 2021
لا تزيد سن المتقدم على 30 عاما في 1-1-2021
إجادة العمل على الحاسب الآلي
يفضل أن يكون من أبناء محافظة القاهرة الكبرى
اجتياز الاختبارات الخاصة بالوظيفة
تقدم طلبات وظائف وزارة التموين 2021 على موقع الشركة القابضة للصوامع الرسمي www.ehcss.com
ويتم المتابعة على الحساب الرسمي للشركة المصرية القابضة للصوامع fb/ehcss