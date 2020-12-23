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أخبار العالم

الأرجنتين أول دولة في أمريكا اللاتينية تسجل اللقاح الروسي رسميا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:24 م
اللقاح الروسي
اللقاح الروسي
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شريف سيد
أعلنت الأرجنتين، اليوم الأربعاء، تسجيل لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، رسميا، لتكون أول دولة في أمريكا اللاتينية تسجل هذا اللقاح. 

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن لقاح فيروس كورونا الروسي جيد، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في افتقارنا إلى المعدات اللازمة لإنتاجه بالكميات اللازمة .

وقال بوتين، خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع، الأسبوع الماضي: أكرر مرة أخرى لكي يسمعني الجميع في البلاد، تتلخص مهمتنا في التطعيم داخل روسيا، ومكونات هذا اللقاح الروسي جيدة " . 

وأضاف الرئيس الروسي: "ما زلنا نفتقر إلى المعدات اللازمة لإنتاج كمية اللقاحات، التي نحتاج إليها". 

وتابع بوتين: "كانت روسيا أول دولة في العالم تخترع وتبدأ إنتاج اللقاح من قبل مركز أبحاث "جمالي" ومركز نوفوسيبيرسك "فيكتور"، وهو لقاح جيد وقد تحدثت عدة مرات حول ذلك، وأمنه وفعاليته تصل إلى 95 في المئة وأكثر، ويتحدث الخبراء عن 96-97 في المائة بالفعل، من مستوى الحماية، ولم ترصد أي حالة خطيرة بشأن الآثار الجانبية " .
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