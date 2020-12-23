بشري لـ الزمالك.. محمد عبد الشافي جاهز للمشاركة فى المباريات

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصه لصدي البلد أن الاشعه التي خضع لها محمد عبدالشافي لاعب فريق الكرة الأول ، أثبتت التام الكسر في عضلة الكتف بنسبه تتخطي 95 ٪





و تعرض محمد عبد الشافى لإصابة في عضلة الترقوة إثر تدخل قوي مع وليد سليمان لاعب الأهلي خلال مباراة القمة والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثية مقابل هدف.





وأشار المصدر إلى أن محمد عبد الشافي أصبح جاهز الان للمشاركة في المباريات مع الفريق الأبيض خلال الفترة الحاليه.





وفي سياق متصل أكد مصدر مقرب من اللاعب , أنه ينتظر قرار الجهاز الفني والطبي للمشاركه وسوف يخضع لاختبار طبي اخر خلال الساعات القليله القادمه ، من أجل معرفة موعد مشاركته مع الفريق.





و أكد حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك أن إدارة النادي لم تطلب تأجيل مباراة القمة أمام النادي الأهلي والتي كان مقرر لها 28 ديسمبر الجاري بالجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز .









وأكد السيد في تصريحاته أن اتحاد الكرة كان صاحب قرار التأجيل وأن الزمالك جاهز لخوض المباريات في أي وقت .





وشدد نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك على أن النادي يرحب بأي قرارات تأتي في الصالح العام للكرة المصرية وأن فريق الكرة يستعد دائما لخوض المباريات سواء بالبطولة المحلية أو ببطولة دوري أبطال إفريقيا .





وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت إقامة مباراة سموحة مع الزمالك ضمن الاسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز في الخامسة من مساء الاثنين المقبل 28 ديسمبر الحالي بستاد برج العرب، على أن تعلن موعد مباراة الأهلي مع الزمالك ضمن الأسبوع الرابع في موعد لاحق.



