الأهلي والمريخ والهلال يقتربون من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

وضع الأهلي المصري والمريخ والهلال السودانيان قدما في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.





وتغلب الأهلي (حامل اللقب) 1 / صفر على مضيفه سونيدب بطل النيجر، والهلال على مضيفه أشانتي كوتوكو الغاني بالنتيجة ذاتها، فيما فاز المريخ 3 / صفر على ضيفه إنيمبا النيجيري اليوم الأربعاء في ذهاب دور الـ32 للمسابقة القارية.





ويدين الأهلي، الذي توج بلقب النسخة الماضية للبطولة الشهر الماضي على حسابه غريمه التقليدي ومواطنه الزمالك في النهائي، بالفضل في تحقيق الفوز على بطل النيجر إلى لاعبه المالي أليو ديانج، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 33.





كان بإمكان الأهلي، الذي خاض المباراة بعدد كبير من لاعبيه البدلاء، الفوز بعدد أوفر من الأهداف، لولا سوء الحظ الذي لازم لاعبيه في أكثر من فرصة، لكن ذلك لم يمنع الفريق الأحمر من تحقيق انتصاره الرابع على التوالي في البطولة، بعدما سبق له الفوز بمبارياته الثلاث الأخيرة في النسخة الماضية للمسابقة، ليستهل مشواره في النسخة الحالية على أفضل وجه.





ويكفي الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد تسعة ألقاب، التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب التي ستجرى على ملعبه، لبلوغ دور المجموعات.





وانتزع الهلال انتصارا رائعا 1 / صفر من ملعب مضيفه أشانتي كوتوكو، بطل المسابقة عامي 1970 و1983.





وارتدى النجم الكونغولي فيني بونجونجا ثوب الإجادة في اللقاء، عقب تسجيله هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 77، ليعزز آمال الفريق السوداني، الذي صعد لنهائي البطولة عامي 1987 و1992، في الصعود لمرحلة المجموعات.





وحقق المريخ السوداني فوزا ثمينا 3 / صفر على إنيمبا، ليصبح على مشارف الصعود لدور المجموعات في المسابقة القارية.





وتقمص سيف تيري دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز ثلاثة أهداف (هاتريك) لمصلحة الفريق السوداني في الدقائق 6 و44 و90.





يكفي المريخ الخسارة بفارق هدفين أمام منافسه النيجيري في مباراة العودة من أجل حجز مقعد في دور المجموعات، فيما يتعين على إنيمبا، الفائز باللقب عامي 2003 و2004، الفوز بفارق أربعة أهداف، إذا أراد تجنب الخروج المبكر من المسابقة.





وفرض التعادل السلبي نفسه على لقاء أهلي بنغازي الليبي وضيفه الترجي التونسي، ليتأجل الحسم إلى مواجهة الإياب التي ستقام في تونس، حيث يتعين على الفريق الملقب بـ(شيخ الأندية التونسية)، الفوز بأي نتيجة من أجل مواصلة مشواره في البطولة التي توج بها أربع مرات.





وتعرض الوداد البيضاوي المغربي لخسارة مباغتة صفر / 1 أمام مضيفه الملعب المالي، ليصبح الفريق المتوج باللقب عامي 1992 و2017 مطالبا بالفوز بفارق هدفين على الأقل في لقاء الإياب.





وبات تي بي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي على مشارف التأهل لدور المجموعات بفضل فوزه الثمين 2 / 1 على مضيفه بونجويدي الجابوني، في حين حقق بلاتينيوم الزيمبابوي فوزا ثمينا 1 / صفر على ضيفه سيمبا التنزاني، وتعادل نكانا الزامبي 1 / 1 مع ضيفه بيترو أتلتيكو الأنجولي، وراسينج كلوب أبيدجان الإيفواري مع ضيفه حوريا كوناكري الغيني بنفس النتيجة، كما تعادل كايزر شيفز الجنوب أفريقي مع ضيفه أول أغسطس الأنجولي بدون أهداف.



