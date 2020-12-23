الأمين المساعد لمستقبل وطن : الحزب استطاع فى وقت قصير التواجد بين الناس

عقد حزب مستقبل وطن بمركز ابوالنمرس برئاسة محمد سعيد هلال اليوم الاربعاء ندوة تثقيفية تحت عنوان التسويق السياسى كمدخل لنجاح الأحزاب بأكاديمية طيبة وحاضر الندوة الاستاذ الدكتور هشام البحيرى استاذ ادارة الاعمال بكليه تجارة جامعة القاهرة فى وجود النائب المستشار عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ بالجيزه والامين العام المساعد لحزب مستقبل وطن والاستاذ الدكتور محمد ابوالقاسم بكليه القصر العينى





وقال النائب عصام عفيفي ان حزب مستقبل وطن استطاع فى وقت قصير ان يتواجد بين الناس من خلال الخدمات التى يقدمها ويعتبر الحزب الاقوى على الساعة من خلال وجود قامات كبيرة داخل الحزب ولايؤيدهم مكان فى مصر الا وبه تواجد للحزب ..مشيرا ان التسويق السياسي لن يظهر بشكل واضح الا من خلال وجود قوى وتنافس بين الأحزاب.





واضاف الدكتور هشام البحيرى ان السياسه هى عَصّب الشعوب والدول وتلعب دورا كبيرا فى استقرار الدول مؤكدا ان الحزب سيسطر بحروف من نور إنجازاته ووقوفه ومساندته الدولة واوضح ان الحزب هو حزب ميداني يتواجد اثناء الأزمات مثل ازمة فيروس كورونا وغيرها موضحا ان هناك مطالب للحكومة لإنشاء وزاره للتسويق فى مصر وبدون التسويق لن يكون هناك تبادل بين الأحزاب.





واشار محمد هلال ان هذه الندوة الغرض منها تدريب الحاضرين من الحزب على كيفية التسويق السياسي ومشاركة اكبر عدد من المواطن فى حزب مستقبل وطن وأخبارهم مبادى الحزب وأن هدفه هو خدمة الموطن فى المقام الاول وحل كل مشاكله وجاء التنظيم بشكل رائع من خلال لجنة التنظيم بالحزب منهم أحمدعبدالمجيد عبدالوهاب امين وحده ابوالنمرس ومحمد نجيب سالم امين التنظيم بالوحدة بالتعاون مع محمد سعد الفقي امين التثقيف والتدريب بمركز ابوالنمرس وحسن أبوحمده امين العلاقات العامة ودليا كرم عبدالجابر امينه المرأة واعضاء هيئة مكتب الوحدة أشرف صالح وهشام إمام صالح.





حضر الندوة عدد كبير من الأعضاء وجميع امناء وحدات المركز وجميع اعضاء وقيادات هيئه مكتب الحزب منهم نيفان الفقى وعبده نصار ونادية رجب وفاطمة مسعد رفاعى وحسام الزغبى الامناء المساعدين واعضاء هيئه مكتب الاعلام وسيد عمران امين التنظيم بالمركز وحسن ابوالريش امين شيوخ القبائل ومسعد حسين وحده عرب ابوالنمرس وسمير ابومحيسن ووليد رضوان وحدة الحرانية ورجب نصار وحده ترسا ومحمد سلامة وسامى ابوعتمان وحدة النزلة وعمر حُمُّص امين البحث العلمى بالمركز وعبدالله سعيد امين العلاقات الحكوميه بالمركز واحمد كمال صالح.

وأوضح حسن العفش الامين المساعد للحزب بالمركز ان هذه الندوة جاءت في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية وتذليل كافة العقبات التي يمكن ان تواجه المواطن.



