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أستاذ طب الأطفال: السلالة الجديدة من فيروس كورونا تصيب الكبار والصغار.. فيديو

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:01 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور احمد البليدي أستاذ طب الأطفال بالقصر العيني ، إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا تصيب الكبار والصغار مؤكدا علي ان فيروس كورونا عندما انتشر اول مرة كان لا يصيب الأطفال بشكل كبير ولم يكن شديدا لدى الأطفال .

واضاف احمد البليدي خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، ان السلالة الجديدة من فيروس كورونا اصبحت تصيب الشباب والأطفال بشكل أكبر مؤكدا علي ان حالات الاصابة بالسلالة الجديدة منتشرة في جميع أنحاء العالم .

واوضح احمد البليدي ، ان فيروس كورونا رغم تحورة الدائم الي انه مزال بالنسبة لنا فيروس جديد بسبب عدم الوقف علي اعراض معينة لة خصوصا ان هناك اشخاص لايشعرون باى اعراض ولكنهم مصابين بفيروس كورونا .
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