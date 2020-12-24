أستاذ طب الأطفال: السلالة الجديدة من فيروس كورونا تصيب الكبار والصغار.. فيديو

قال الدكتور احمد البليدي أستاذ طب الأطفال بالقصر العيني ، إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا تصيب الكبار والصغار مؤكدا علي ان فيروس كورونا عندما انتشر اول مرة كان لا يصيب الأطفال بشكل كبير ولم يكن شديدا لدى الأطفال . أستاذالأطفاللا يصيبالأطفاللدىالأطفال





واضاف احمد البليدي خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، ان السلالة الجديدة من فيروس كورونا اصبحت تصيب الشباب والأطفال بشكل أكبر مؤكدا علي ان حالات الاصابة بالسلالة الجديدة منتشرة في جميع أنحاء العالم .



