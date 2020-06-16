أحمد البليدي: الأطفال أصحاب الأمراض المزمنة معرضون للإصابة بكورونا

قال الدكتور أحمد البليدي أستاذ طب الأطفال بكلية طب قصر العيني، إن الأطفال أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا ، ولكن من الممكن أن يصاب الطفل بفيروس كورونا المستجد.





وأضاف أحمد البليدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سي" المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان أن، الفيروس يكون أقل شدة على الطفل ولا يتسبب فى وفيات كثيرة.





وأوضح أستاذ طب الأطفال ، أن الطفل الذى يعانى من السمنة أو أى مرض مزمن ينطبق عليه ما ينطبق على الكبار، وأكد أن الطفل أقل من عامين على أسرته ألا تضع له كمامة على الوجه.





ولفت أستاذ طب الأطفال إلى أن الأعراض التى تأتى للكبار تأتى للأطفال، ماعدا السخونية، وكشف أن كورونا من الممكن أن تأتى بكحة أو سخونة أو ألم في الحلق.





وأشار أستاذ طب الأطفال إلى أن الطبيب يجد صعوبة فى التفرقة بين كورونا والبرد فى البداية.



