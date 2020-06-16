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توك شو

أصحاب أمراض الأورام والقلب في المقدمة.. الصحة تكشف سبب زيادة معدلات الوفاة بفيروس كورونا.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:33 م
هالة زايد
هالة زايد
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هاني حسين
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزيرة الصحة عقدت مؤتمرا صحفيا منذ قليل لاستعراض الوضع الوبائي في مصر، وتناولت مجموعة من القرارات  لتقليل نسب الوفيات بفيروس كورونا.

وأضاف خالد مجاهد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن  أغلب حالات الوفاة كانت لأصحاب الأمراض المزمنة، ونسب الوفاة الأعلى في مصر لمرضى الأورام والجهاز الهضمى والقلب والكلى والكلى.

وتابع خالد مجاهد "مصر من أقل دول العالم في معدل الوفيات بالنسبة إلى تعداد السكان".

وأكمل خالد مجاهد "زيادة أعداد الوفاة في الفترة الأخيرة نتيجة تخوف بعض أصحاب الأمراض المزمنة من تلقى الخدمة في المستشفيات ".

ولفت خالد مجاهد إلى أن "وزيرة الصحة قررت توفير مسارات آمنة تؤدي إلى كل مستشفيات الجمهورية لمصابي فيروس كورونا ومسار آخر لأصحاب الأمراض المزمنة"، مضيفا "بداية من الأسبوع المقبل فتح جميع العيادات الخارجية في كل محافظات الجمهورية لمتابعة حالة الأمراض المزمنة".

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