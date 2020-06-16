AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصحة: 80% من إصابات كورونا في الفئة العمرية من 30 لـ 60 سنة .. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:27 م
هالة زايد
هالة زايد
Advertisements
هاني حسين
قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزيرة الصحة قررت توفير مسارات آمنة في كل مستشفيات الجمهورية لمصابي فيروس كورونا.

وأضاف  خالد مجاهد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مسارا آخر لأصحاب الأمراض المزمنة بداية من الأسبوع المقبل في المستشفيات،  ونبدأ بمحافظات القاهرة الكبرى الأعلى في معدلات الإصابة".

وتابع خالد مجاهد:"  55%  نسبة الإصابة بين الرجال و45% نسبة الإصابة من الإناث".

وأكمل خالد مجاهد:" 80% من الإصابات تتراوح أعمارها من 30 إلى 60 عاما و20 % من  الإصابات لـ الفئة العمرية لأكثر من 60 عاما".

وتابع خالد مجاهد:" 60 % من الوفيات للفئة العمرية فوق الـ60 عاما"، مضيفا:" على كبار السن والسيدات الحوامل الذهاب إلى المستشفيات لتلقي الخدمة وعدم تطبيق العزل المنزلي معهم".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة السعودية: تسجيل 1147 حالة إصابة بكورونا اليوم.. فيديو

الصحة: تسجيل 1567 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و94 وفاة

وزيرة الصحة: مصر الأقل بين دول العالم في وفيات كورونا.. وأصحاب الأمراض المزمنة الأكثر تأثرا

الصحة: خروج 12730 من مستشفيات العزل والحجر الصحي بعد تمام الشفاء

وزيرة الصحة تدعو الأطباء المتقاعدين للانضمام للمستشفيات والوحدات الصحية

المحافظات الأكثر إصابة بـ كورونا.. الفيوم تلحق بالقاهرة الكبرى.. ورسالة عاجلة من الصحة

ترشيحاتنا

حدود ساخنة.. تفاصيل المواجهة الدموية بين الهند والصين.. خسائر وقتلى بالجيشين في لاداخ.. نيودلهي تلجأ للدبلوماسية وبكين تقذف بالاتهامات ..صور

كارتيرون يعلن تمسكه بـ مدافع الزمالك المخضرم

بريطانيا تعلن نجاح أول تجربة سريرية لعلاج كورونا.. واكتشاف العقار منقذ الحياة

في عيد زواجهما الخامس .. 10 صور رومانسية لـ أيتن عامر وزوجها عز العرب

يحدث بسبب الإهمال.. اكتشف أعراض سرطان القولون بـ 7 علامات

إنذار على يد محضر من تركى آل الشيخ للأهلي لرد 228 مليون جنيه خلال أسبوع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس البيت.. يارا بإطلالة جذابة تبهر متابعيها على إنستجرام

بـ ظهر مكشوف.. لارا إسكندر بإطلالة تخطف الأنظار على انستجرام

حدود ساخنة.. تفاصيل المواجهة الدموية بين الهند والصين.. خسائر وقتلى بالجيشين في لاداخ.. نيودلهي تلجأ للدبلوماسية وبكين تقذف بالاتهامات ..صور