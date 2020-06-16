الصحة: 80% من إصابات كورونا في الفئة العمرية من 30 لـ 60 سنة .. فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزيرة الصحة قررت توفير مسارات آمنة في كل مستشفيات الجمهورية لمصابي فيروس كورونا.





وأضاف خالد مجاهد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مسارا آخر لأصحاب الأمراض المزمنة بداية من الأسبوع المقبل في المستشفيات، ونبدأ بمحافظات القاهرة الكبرى الأعلى في معدلات الإصابة".





وتابع خالد مجاهد:" 55% نسبة الإصابة بين الرجال و45% نسبة الإصابة من الإناث".





وأكمل خالد مجاهد:" 80% من الإصابات تتراوح أعمارها من 30 إلى 60 عاما و20 % من الإصابات لـ الفئة العمرية لأكثر من 60 عاما".





وتابع خالد مجاهد:" 60 % من الوفيات للفئة العمرية فوق الـ60 عاما"، مضيفا:" على كبار السن والسيدات الحوامل الذهاب إلى المستشفيات لتلقي الخدمة وعدم تطبيق العزل المنزلي معهم ".



