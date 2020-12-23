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أخبار العالم

تصل إلى صفر.. تحذير شديد اللهجة من موجة برد قاسية تضرب السعودية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:29 م
موجة برد في السعودية
موجة برد في السعودية
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محمود نوفل
كشف الباحث في الطقس والمناخ السعودي، عبدالعزيز الحصيني، عن تعرض السعودية لموجة برد قارس، وقاسٍ، تصل فيها الصغري الي صفر درجة مئوية، بداية من غد الخميس، وستضرب عدة مناطق. 

وغرد  الحصيني،  عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة  تويتر : متوقع موجة برد من شبه قوية إلى متوسطة على أجزاء واسعة من مناطق المملكة العربية السعودية والخليج، وأن تكون أقوى موجة برد منذ دخول مربعانية 1442هـ إلا أن يصرفها الله، بدايتها الخميس 1442/5/9هـ على مناطق الشمالية وتبوك ثم الجوف فـ"حائل" متوقع عليها موجة برد شبه قوية. 

وكتب الحصيني أيضا  : متوقع أن تسجل الصغرى في الشمالية والجوف وتبوك وحائل بين الصفر وثلاث درجات مئوية والكبرى بين 13 و18 درجة مئوية، ومتوقع موجة برد متوسطة القوة على القصيم والرياض، تتراوح فيها درجة الحرارة الصغرى بين 3 و7 درجات مئوية، والعظمى بين 13 و19 درجة مئوية. 

واستكمال تغريداته قائلا  : متوقع موجة برد خفيفة على منطقتي الشرقية والمدينة تتراوح صغراها بين 9 و13 درجة والعظمى بين 19 و24 درجة مئوية، وشمالهما تزداد فيهما البرودة واحتمال تشكل الصقيع على شمال الوسطى والشمالية من المملكة، متوقع أن تزف أجازة الفصل الأول طلابها على وقع المطر /بإذن الله.
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