4500 سرير عناية.. الصحة توضح وضع مستشفيات العزل في مواجهة كورونا.. فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر أصبح لديها خبرات كبيرة في التعامل مع فيروس كورونا خلال الموجة الأولى مؤكدًا أن مصر تشهد تزايدًا في أعداد إصابات فيروس كورونا. إصابات





وأضاف خالد مجاهد خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن حالات الإصابات بفيروس كورونا في الموجة الثانية بسيطة في حدتها وحالات الشفاء أعلي من الموجة الأولى.





وأكد أن الفترة الماضية ظهرت إشاعات عن عدم توافر أماكن في المستشفيات وهذا خاطئ تمامًا.





وأوضح خالد مجاهد ، أن العزل المنزلي يتم في حالات الاصابة البسيطة التي ليس لها داعي ان تذهب إ لى المستشفى وهناك أماكن كثيرة شاغرة في المستشفيات. لىالمستشفىأماكن





وتابع خالد مجاهد، أن هناك 363 مستشفى عاملة على مستوى الجمهورية وهذا العدد الكبير ليس بسبب زيادة الإصابات ولكنه تيسيرا علي المواطنين





وأكد أن أى مواطن يشعر بأي أعراض يجب عليه ان يذهب للمستشفى لتقييمه .



