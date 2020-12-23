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4500 سرير عناية.. الصحة توضح وضع مستشفيات العزل في مواجهة كورونا.. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:53 م
مستشفيات العزل
مستشفيات العزل
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إبراهيم القادري
قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر أصبح لديها خبرات كبيرة في التعامل مع فيروس كورونا خلال الموجة الأولى مؤكدًا أن مصر تشهد تزايدًا في أعداد إصابات فيروس كورونا.

وأضاف خالد مجاهد خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن حالات الإصابات بفيروس كورونا في الموجة الثانية بسيطة في حدتها وحالات الشفاء أعلي من الموجة الأولى.

وأكد أن الفترة الماضية ظهرت إشاعات عن عدم توافر أماكن في المستشفيات وهذا خاطئ تمامًا.

وأوضح خالد مجاهد، أن العزل المنزلي يتم في حالات الاصابة البسيطة التي ليس لها داعي ان تذهب إلى المستشفى وهناك أماكن كثيرة شاغرة في المستشفيات.

وتابع خالد مجاهد، أن هناك 363 مستشفى عاملة على مستوى الجمهورية وهذا العدد الكبير ليس بسبب زيادة الإصابات ولكنه تيسيرا علي المواطنين 

وأكد أن أى مواطن يشعر بأي أعراض يجب عليه ان يذهب للمستشفى لتقييمه .

واستكمل خالد مجاهد: لدينا 4500 سرير في العناية المركزة وجزء بسيط منهم هو الشاغل بالإضافة إلى 200 جهاز تنفس صناعي ونسب الإشغال قليلة مقارنة بموجة كورونا الأولى.
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