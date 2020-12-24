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رياضة

بسبب تأجيل لقاء القمة.. غضب في سموحة بسبب مواجهة الزمالك

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:02 ص
فرج عامر، رئيس نادى
فرج عامر، رئيس نادى سموحة
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حسام الحارتي
سادت حالة من الغضب داخل مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، عقب تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك .

جاء ذلك، عقب قرار إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة سموحة مع الزمالك ضمن الاسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز، في الخامسة من مساء الاثنين المقبل 28 ديسمبر، على ستاد برج العرب، على أن تعلن موعد مباراة الأهلي مع الزمالك، ضمن الأسبوع الرابع، في موعد لاحق.

وأعرب نادي سموحة عن غضبه الشديد× بسبب خوض مباريات  متتالية دون إراحة اللاعبين، وعدم تكافؤ الفرص بين كل الفرق المصرية .

واختار أحمد سامى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحه 20 لاعبا، للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة وادى دجلة، والمقرر إقامتها على ملعب الأهلى السلام فى السابعة والنصف من مساء الغد.

واللاعبون الذين وقع عيهم الإختيار هم: "الهانى سليمان، عمر صلاح، أحمد جمال، رجب نبيل، محمد عبد المنعم، محمود البدرى، محمد الترهونى، أطهر الطاهر، محمود حليمو، علي غزال، محمد كناريا، شريف رضا، محمد محسن ليله، إسلام جمال، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، محمد نادي، ديريك تسيبامبى، حسام حسن، محمد طلعت".
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