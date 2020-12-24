بسبب تأجيل لقاء القمة.. غضب في سموحة بسبب مواجهة الزمالك

واختار أحمد سامى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحه 20 لاعبا، للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة وادى دجلة، والمقرر إقامتها على ملعب الأهلى السلام فى السابعة والنصف من مساء الغد.



