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حوادث

نشرت الفيديو على مواقع التواصل.. ضبط فتاة لقنت بنت شقيقتها الطفلة عبارات سب

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:27 ص
ضبط فتاة
ضبط فتاة
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مصطفى الرماح
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، عن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام إحدى الفتيات بتلقين طفلة صغيرة عبارات "سب" ليست لشخص محدد.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، من تحديد الفتاة المشار إليها، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثانٍ المنصورة، وتبين أن الطفلة الصغيرة نجلة شقيقتها، ومقيمة طرف أسرتها بدائرة مركز شرطة أجا.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الفتاة، وبمواجهتها قررت بقيامها بتصوير مقطع الفيديو بغرض إرساله على جروب خاص بها وأصدقائها عبر تطبيق "واتساب"، وعدم علمها بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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