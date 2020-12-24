نشرت الفيديو على مواقع التواصل.. ضبط فتاة لقنت بنت شقيقتها الطفلة عبارات سب





تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، من تحديد الفتاة المشار إليها، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثانٍ المنصورة، وتبين أن الطفلة الصغيرة نجلة شقيقتها، ومقيمة طرف أسرتها بدائرة مركز شرطة أجا.





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الفتاة، وبمواجهتها قررت بقيامها بتصوير مقطع الفيديو بغرض إرساله على جروب خاص بها وأصدقائها عبر تطبيق "واتساب"، وعدم علمها بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.