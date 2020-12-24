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رياضة

مش عارف تجيب فلوس امشي.. أمير مرتضى منصور يوجه رسالة لمسئولي الزمالك

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:16 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر". 

وكتب امير مرتضى "كمية الأخبار والتصريحات والتسريبات الكاذبة من السادة المسئولين في نادي الزمالك بخصوص مستحقات اللاعبين عن الموسم الماضي فاقت كل الحدود". 

وأضاف أمير مرتضى "أنا ساكت علشان المركب تمشي وبيدعم الفريق مش عارف تجيب فلوس او مش عارف تدير أو تجدد للاعيبة يبقى تمشي او تسكت او تسألنا وهنرد عليك كفاية تضليل". 

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حرص أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على دعم اللجنة الثلاثية الجديدة التي تدير اتحاد الكرة المصري في الفترة المقبلة، برئاسة أحمد مجاهد.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، تعيين لجنة ثلاثية برئاسة أحمد مجاهد، لإدارة اتحاد الكرة، خلفًا لـ عمرو الجنايني.

وقال أمير مرتضى، على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "كل التوفيق والدعم للجنة الثلاثية برئاسة المهندس المحترم أحمد مجاهد".

وأتم "هيتهاجم شوية من الإعلامي الفاسد إياه علشان أحمد مجاهد محايد ومحترم ونظيف وفاهم".

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