مش عارف تجيب فلوس امشي.. أمير مرتضى منصور يوجه رسالة لمسئولي الزمالك

كمية الأخبار والتصريحات والتسريبات الكاذبة من السادة المسئولين في نادي الزمالك بخصوص مستحقات اللاعبين عن الموسم الماضي فاقت كل الحدود".

وأضاف أمير مرتضى "أنا ساكت علشان المركب تمشي وبيدعم الفريق مش عارف تجيب فلوس او مش عارف تدير أو تجدد للاعيبة يبقى تمشي او تسكت او تسألنا وهنرد عليك كفاية تضليل".

اِقرأ أيضًا:

حرص أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على دعم اللجنة الثلاثية الجديدة التي تدير اتحاد الكرة المصري في الفترة المقبلة، برئاسة أحمد مجاهد.





وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، تعيين لجنة ثلاثية برئاسة أحمد مجاهد، لإدارة اتحاد الكرة، خلفًا لـ عمرو الجنايني.





وقال أمير مرتضى، على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "كل التوفيق والدعم للجنة الثلاثية برئاسة المهندس المحترم أحمد مجاهد".



