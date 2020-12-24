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سيارات

تبدأ بـ 174 ألف جنيه.. تعرف على مواصفات وأسعار رينو لوجان 2021.. صور

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:00 م
تبدأ بـ 174 ألف..تعرف
تبدأ بـ 174 ألف..تعرف على مواصفات و أسعار رينو لوجان 2021
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صبري طلبه
بمجرد سيرك على أى من الطرق ستجد سيارة رينو لوجان متواجدة و بكثرة، بعدما نجح هذا الإصدار فى خلق منافسة قوية مع نظيراته فى العلامات الأخري، أضف إلى ذلك أنها حققت مبيعات كبيرة بسبب سعرها الإقتصادي، مع مواصفات فنية و أداء جيد على الطريق.

زودت رينو لوجان 2021 بمحرك مكون من 4 اسطوانات، بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج طاقة قدرها 90 حصان، وعزم أقصى للدوران بلغ 128 نيوتن/متر، واصدار اخر أعلى تجهيزا ينتج طاقة قدرها 110 حصان ، و عزم أقصى للدوران يبلغ 148 نيوتن/متر، كما زودت بنوعين من نواقل الحركة مانيوال و أوتوماتيكي الأداء.

وبفضل هذه الإمكانيات فيمكن للسيارة أن تحقق قوة تسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل الى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك خلال فترة زمنية قدرها  11.5 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر عندما تقطع السيارة لمسافات تصل الى 100 كم.

حصلت رينو لوجان 2021 على العديد من حزم الأمان والسلامة والتي شملت، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، بالاضافة إلى حزمة متطورة من وسائل التحكم والرفاهية.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة رينو لوجان 2021 :
الفئة الأولى مانيوال موديل E1 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 174 ألف جنيه.
الفئة الثانية مانيوال موديل E2 2021 محرك 1600 سي سي بسعر  188 ألف جنيه.
الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل E1 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 198 ألف جنيه.
الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل E2 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 208 آلاف جنيه.
الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل E3 2021 محرك 1600 سي سي  بسعر 221 ألف جنيه.
الفئة السادسة أوتوماتيك موديل E3 / BLACK EDTION 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 229.500 ألف جنيه.
تبدأ بـ 174 ألف جنيه.. تعرف على مواصفات وأسعار رينو لوجان 2021.. صور
تبدأ بـ 174 ألف جنيه.. تعرف على مواصفات وأسعار رينو لوجان 2021.. صور
تبدأ بـ 174 ألف جنيه.. تعرف على مواصفات وأسعار رينو لوجان 2021.. صور
تبدأ بـ 174 ألف جنيه.. تعرف على مواصفات وأسعار رينو لوجان 2021.. صور
تبدأ بـ 174 ألف جنيه.. تعرف على مواصفات وأسعار رينو لوجان 2021.. صور
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