ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

الرئيس التنفيذي لتويوتا: السيارات الكهربائية تضر البيئة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:21 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
أكد الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا موتور اكيو تويودا ، أن التحول الكامل للسيارات الكهربائية قد يضر بالبيئة ،والسبب هو ارتفاع مستوى ثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرق الفحم والوقود لإنتاج هذه الطاقة .

وعلى الرغم أن أنظار العالم تتجه الآن نحو التحول الكهربائي إلا أن هذا الأمر سيجعل السيارات الكهربائية أرخص سعرا وذلك مع التقدم التكنولوجي .

كما حذر رئيس تويوتا من التوجه نحو حظر سيارات الاحتراق الداخلي ، مؤكدا أن هذا القرار سيلقي إجماعا ًدولياً،  موضحًا أن إحلال السيارات الكهربائية في دولة مثل اليابان مثلا ، سيجعل الكهرباء تنفذ في الصيف ، بالإضافة إلي أن المنازل سيكون لديها طاقة غير كافية .

وأضاف قائلاً: إن اليابان تحتاج إلى بنية تحتية لخدمة السيارات الكهربائية و، التي أصبحت هي السائدة في الشوارع الآن.

وعلى الجانب الآخر كشفت رئيسة اتحاد شركات صناعة السيارات في ألمانياه هيلديجارد مولر، أن هذا القطاع يحظى حاليا بالريادة في مجال التنقل الكهربائي في أوروبا وذلك بالنظر إلى الازدهار الحالي لبيع السيارات الكهربائية.

وأكدت أن صناعة السيارات الألمانية هي اليوم بطلة أوروبا في مجال التنقل الكهربائي، موضحة أن الشركات الألمانية الرائدةفي السوق الأوروبية وانها تمكنت في هذا العام من زيادة حصتها السوقية بشكل ملحوظ ، وهذا الامر جدير بالملاحظة أكثر مع تضاعف عدد السيارات الكهربائية الجديدة في أوروبا هذا العام إلى 600 ألف سيارة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد إعلانها خدمة تبديل سيارتك القديمة بأخرى جديدة في مصر.. تويوتا toyota تتصدر قائمة السيارات الأفضل عالمياً

خطة شراكة تويوتا وفولكس فاجن لتطوير شاحناتهم

قفزة كبيرة في مبيعات السيارات الكهربائية بأوروبا

تويوتا تدشن لاندكروزر 2022 الجديدة كليًا

قصة نجاح تويوتا عملاق السيارات اليابانية

تشحن فى 10 دقائق ..تويوتا تحدث ثورة فى عالم السيارات الكهربية

ترشيحاتنا

بعد فضح خيانتها على فيسبوك.. زوج يقتل زوجته وابنيه رميا بالرصاص

حدث ليلا.. إصابات كورونا تقارب الـ 1000 إصابة يوميا.. وأمير مرتضى لمسئولي الزمالك: لو مش عارفين تجيبوا فلوس امشوا

من ماركة عالمية شهيرة.. اكتشاف علبة شوكولاتة عتيقة عمرها 120 عاما.. هذه قصتها

في ذكرى ميلاد عبد المنعم إبراهيم.. ابنته: سابلنا حب الناس ليه ..فيديو

ده خالي على فكرة.. ندى بسيوني تنشر صورة جديدة عبر إنستجرام

زكي عبد الفتاح بعد خسارة لوس أنجلوس نهائي الكونكاكاف: كان نفسنا نقابل الأهلي ..فيديو

Advertisements

تجنب سحب تراخيص سيارتك.. رسالة مهمة من الداخلية لقائدي المركبات

بعد فضح خيانتها على فيسبوك.. زوج يقتل زوجته وابنيه رميا بالرصاص

أسعار الذهب اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020.. تعرف عليها

صعبت عليا نفسي.. أحمد الشيخ يكشف كواليس آخر أيامه في الأهلي

موسيماني لديه خبرات كبيرة.. مدرب الترجي يختار الفرق المرشحة للفوز بدوري أبطال أفريقيا

بشرى سارة لأولياء الأمور والطلبة عن امتحانات الثانوية العامة ..فيديو

محمد فضل يشارك متابعيه بصورة له مع زوجته.. وميدو يعلق: المقطم

أخبار الرياضة.. رسالة مثيرة من أمير مرتضى لإدارة الزمالك.. أحمد الشيخ يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. والغندور يوضح كواليس أزمة المستحقات بالزمالك

حتى لا تعرض نفسك للغرامة.. خطوات التعامل مع المصاب بكورونا

رضا عبد العال: مروان محسن في خطر مع الأهلي ومحمود طاهر تعرض لمؤامرات

إصابة الإعلامية دينا عبد الكريم بفيروس كورونا

كانوا ساكتين علشان يفضلوا في مكانهم.. رسالة غامضة من أحمد عيد عبد الملك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من ماركة عالمية شهيرة.. اكتشاف علبة شوكولاتة عتيقة عمرها 120 عاما.. هذه قصتها

بعد فضح خيانتها على فيسبوك.. زوج يقتل زوجته وابنيه رميا بالرصاص

ضحى بحياته دون تردد.. مراهق يلقى حتفه غرقا بعد إنقاذ شقيقه من موت وشيك