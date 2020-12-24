الرئيس التنفيذي لتويوتا: السيارات الكهربائية تضر البيئة

نحو حظر سيارات الاحتراق الداخلي ، مؤكدا أن هذا القرار سيلقي إجماعا ًدولياً، موضحًا أن إحلال السيارات الكهربائية في دولة مثل اليابان مثلا ، سيجعل الكهرباء تنفذ في الصيف ، بالإضافة إلي أن المنازل سيكون لديها طاقة غير كافية .

وأضاف قائلاً: إن اليابان تحتاج إلى بنية تحتية لخدمة السيارات الكهربائية و، التي أصبحت هي السائدة في الشوارع الآن.





وأكدت أن صناعة السيارات الألمانية هي اليوم بطلة أوروبا في مجال التنقل الكهربائي، موضحة أن الشركات الألمانية الرائدةفي السوق الأوروبية وانها تمكنت في هذا العام من زيادة حصتها السوقية بشكل ملحوظ ، وهذا الامر جدير بالملاحظة أكثر مع تضاعف عدد السيارات الكهربائية الجديدة في أوروبا هذا العام إلى 600 ألف سيارة.

وعلى الجانب الآخر كشفت رئيسة اتحاد شركات صناعة السيارات في ألمانياه هيلديجارد مولر، أن هذا القطاع يحظى حاليا بالريادة في مجال التنقل الكهربائي في أوروبا وذلك بالنظر إلى الازدهار الحالي لبيع السيارات الكهربائية.