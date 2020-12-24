الرئيس التنفيذي لتويوتا: السيارات الكهربائية تضر البيئة

أكد الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا موتور اكيو تويودا ، أن التحول الكامل للسيارات الكهربائية قد يضر بالبيئة ،والسبب هو ارتفاع مستوى ثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرق الفحم والوقود لإنتاج هذه الطاقة .
وعلى الرغم أن أنظار العالم تتجه الآن نحو التحول الكهربائي إلا أن هذا الأمر سيجعل السيارات الكهربائية أرخص سعرا وذلك مع التقدم التكنولوجي .
كما حذر رئيس تويوتا من التوجه نحو حظر سيارات الاحتراق الداخلي ، مؤكدا أن هذا القرار سيلقي إجماعا ًدولياً، موضحًا أن إحلال السيارات الكهربائية في دولة مثل اليابان مثلا ، سيجعل الكهرباء تنفذ في الصيف ، بالإضافة إلي أن المنازل سيكون لديها طاقة غير كافية .
وعلى الرغم أن أنظار العالم تتجه الآن نحو التحول الكهربائي إلا أن هذا الأمر سيجعل السيارات الكهربائية أرخص سعرا وذلك مع التقدم التكنولوجي .
كما حذر رئيس تويوتا من التوجه نحو حظر سيارات الاحتراق الداخلي ، مؤكدا أن هذا القرار سيلقي إجماعا ًدولياً، موضحًا أن إحلال السيارات الكهربائية في دولة مثل اليابان مثلا ، سيجعل الكهرباء تنفذ في الصيف ، بالإضافة إلي أن المنازل سيكون لديها طاقة غير كافية .
وأضاف قائلاً: إن اليابان تحتاج إلى بنية تحتية لخدمة السيارات الكهربائية و، التي أصبحت هي السائدة في الشوارع الآن.
وعلى الجانب الآخر كشفت رئيسة اتحاد شركات صناعة السيارات في ألمانياه هيلديجارد مولر، أن هذا القطاع يحظى حاليا بالريادة في مجال التنقل الكهربائي في أوروبا وذلك بالنظر إلى الازدهار الحالي لبيع السيارات الكهربائية.
وأكدت أن صناعة السيارات الألمانية هي اليوم بطلة أوروبا في مجال التنقل الكهربائي، موضحة أن الشركات الألمانية الرائدةفي السوق الأوروبية وانها تمكنت في هذا العام من زيادة حصتها السوقية بشكل ملحوظ ، وهذا الامر جدير بالملاحظة أكثر مع تضاعف عدد السيارات الكهربائية الجديدة في أوروبا هذا العام إلى 600 ألف سيارة.