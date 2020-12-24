ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

زرع شفرة ضارة.. وكالة الأمن السيبراني الأمريكية تكشف عن تعرض الحكومات المحلية لهجمات إلكترونية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:50 ص
هجمات قرصنة إلكترونية
هجمات قرصنة إلكترونية
Advertisements
أحمد محرم
ذكرت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية أن هجمات إلكترونية واسعة النطاق تم الكشف عنها في وقت سابق من هذا الشهر تؤثر على الحكومة الفيدرالية الأمريكية وحكومات الولايات المحلية.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، أوضحت وكالة الأمن السيبراني (CISA) في بيان، يوم الأربعاء، أن حملة القرصنة، التي استخدمت شركة "SolarWinds" الأمريكية للتكنولوجيا كنقطة انطلاق لاختراق شبكات الحكومة الفيدرالية، "تؤثر على شبكات المؤسسات عبر الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية، فضلا عن منشآت البنية التحتية الحيوية ومؤسسات القطاع الخاص الأخرى".

وكانت أكثر من 200 هيئة حكومية وشركة حول العالم تعرضت لهجمات إلكترونية واختراق لأنظمتها في هجوم يشتبه بأنه روسي.

وقالت وكالة "بلومبرج" نقلا عن  شركة للأمن الإلكتروني وثلاثة أشخاص مطلعين على التحقيقات الجارية إن الهجوم جاء عن طريق زرع شفرة ضارة في برنامج واسع الاستخدام.

وأوضحت أن الهجوم استخدم شفرة رقمية ضارة لكشف الثغرات والنفاذ لنظام الحاسوب أو البرمجيات تتبع شركة "سولار ويندز كورب" كقاعدة انطلاق لمزيد من الهجمات.

وأضافت أن ما يصل إلى 18 ألف عميل من عملاء سولار ويندوز تلقوا إنذارا بتحديث ضار ضمن تلك الشفرة، ووحددت شركة ريكورديد فيوتشر، وهي شركة للأمن الإلكتروني مقرها ماساتشوستس الأمريكية، 198 من ضحايا عملية الاختراق ، حسبما قال محلل التهديدات ألان ليسكا.

وقال ثلاثة أشخاص آخرين إن التحقيق حتى الآن قد حدد أن المتسللين قاموا بضرب 200 ضحية على الأقل، لم يتم الكشف عن هوياتهم بعد.

وفي السياق، يشعر أحد كبار المشرعين بالقلق من أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تسعى لفصل وكالة الأمن القومي، وهي منظمة استخبارات الإشارات الأولى في أمريكا، عن القيادة الإلكترونية الأمريكية، أعلى وحدة للحرب الإلكترونية، في الأسابيع الأخيرة من إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في الوقت الذي ترد فيه الحكومة على هجوم إلكتروني كبير.

وبحسب "رويترز"، ظهرت أخبار إعادة التنظيم المحتملة بعد خرق أنظمة الكمبيوتر الحكومية عبر أكثر من ست وكالات فيدرالية، حيث يُعتقد أن المتسللين الروس هم الجناة الرئيسيون، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

قال النائب الأمريكي آدم سميث، الرئيس الديمقراطي للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، في رسالة نُشرت على الموقع الإلكتروني للجنة يوم  إنه "يشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن الوزارة تسعى من جانب واحد إلى إنهاء العلاقة المزدوجة" بين الوكالتين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

راقبوها منذ شهور .. قراصنة مدعومون من حكومة أجنبية يخترقون وزارة الخزانة الأمريكية

واشنطن بوست تكشف هوية مخترقي مواقع حكومية أمريكية

الثالثة.. اختراق وزارة الأمن الداخلي الأمريكية

مايكروسوفت تؤكد اختراق أنظمتها ضمن حملة قرصنة استهدفت المنشآت الأمريكية

هجمات الكترونية.. اختراق أكثر من 200 هيئة حكومية وشركة حول العالم

هجوم إلكتروني شرس يخترق أمريكا ويمتد لـ 7 دول منها واحدة عربية.. شركات أمن المعلومات تتهم روسيا وتثير مخاوف بضرب مواقع الجيش والمخابرات.. وعملية القرصنة تفوق قدرات أكبر دولة في العالم

ترشيحاتنا

كانوا ساكتين علشان يفضلوا في مكانهم.. رسالة غامضة من أحمد عيد عبد الملك

منطقة الشرق الأوسط تتخطى الموجة الثانية من فيروس كورونا.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

رضا عبد العال: مروان محسن في خطر مع الأهلي ومحمود طاهر تعرض لمؤامرات

صعبت عليا نفسي.. أحمد الشيخ يكشف كواليس آخر أيامه في الأهلي

صراع البقاء.. معركة حتى الموت بين تمساح وفهد على ضفاف النهر.. شاهد

رضا عبد العال: بقاء أوناجم مع الزمالك إهدار مال عام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امضى يا أشول.. قصة بيع عادل إمام لسيارته المرسيدس.. صور

من ماركة عالمية شهيرة.. اكتشاف علبة شوكولاتة عتيقة عمرها 120 عاما.. هذه قصتها

بعد فضح خيانتها على فيسبوك.. زوج يقتل زوجته وابنيه رميا بالرصاص