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أخبار العالم

رئيس الوزراء الكويتي يعلن بدء حملة التطعيم ضد كورونا المستجد

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:55 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأكد الشيخ صباح الخالد - في كلمة، اليوم /الخميس/، عقب وصوله صالة التطعيمات بمنطقة أرض المعارض بمشرف، قبل حصوله على التطعيم، بحضور وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح - أن لقاح (فايزر - بيونتك) آمن ومعتمد من الجهات العالمية، مناشدا في الوقت نفسه جموع المواطنين والمقيمين الالتزام بالإجراءات الصحية.
ولفت إلى أن من تلقى اللقاح حول العالم، بلغ مليوني ومئة ألف شخص، مشيرا إلى أن العالم أجمع يمر بمراحل متعددة وكبيرة بسبب كورونا المستجد، لكن اللقاح هو الحل الوحيد للقضاء عليه.
وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أول أمس، وصول الشحنة الأولى من لقاح كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبدء عملية التطعيم اليوم، مشيرا إلى أن مراحل تحديد الأولوية للفئات المستهدفة للتطعيم (كوفيد 19)، تتضمن أولا جميع مقدمي الرعاية الصحية، والفئة العمرية الأكبر من 65 عاما، والعاملين في الصفوف الأولى، على أن تشمل المراحل المتبقية جميع أفراد وفئات المجتمع على مدى عام كامل.
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