زوجات سفراء العالم فى متحف الأديب العالمى الراحل نجيب محفوظ

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، تقرير عن متحف الأديب العالمى الراحل نجيب محفوظ، كما أن شهد المتحف بتكية محمد بك أبو الدهب بجوار الجامع الأزهر التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، اليوم، زيارة لعدد من زوجات سفراء دول من آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وعبرن خلال تفقدهن عن سعادتهن بزيارة متحف الأديب العالمي "نجيب محفوظ" ، باعتباره رمزا وقيمة ليس لمصر فقط بل للعالم أجمع.









كما أبدين إعجابهن بالعرض المتحفي والذي يشرح مسيرة أديب نوبل الأدبية،بالإضافة إلى بعض متعلقاته الشخصية والحياتية، ورواياته السينمائية التى أثرت صناعة السينما المصرية، وفى نهاية الزيارة قام الوفد بكتابة كلمه أعربوا فيها عن مدى تقديرهن للأديب الكبير الراحل.









ويرجع اختيار "تكية أبو الدهب" الأثرية لتكون متحفا للأديب الراحل، نظرا لقربها من المنزل الذى ولد به نجيب محفوظ بحى الجمالية بالقاهرة، وكونها تتوسط عالم القاهرة التاريخية الذى استوحى منه محفوظ الأمكان الروائية لأغلب رواياته.









يضم المتحف بعضا من مقتنيات الأديب الشخصية، إلى جانب مكتبة تضم مؤلفات الراحل بالعربية وترجمتها بالإنجليزية، بالإضافة إلى مكتبة للإعارة الخارجية، وقاعة عرض سينمائى وقاعات لعقد الصالونات الثقافية، كما من المقرر أن يخصص فصول وقاعات لدراسة السيناريو الكتابة الإبداعية، وقاعة متعددة الأغراض لعقد الندوات والمؤتمرات، وقاعة جاليرى، ومكتبة للتسجيلات الفنية وقاعة سمع بصرية، وكافيتريا مكشوفة.يضم المتحف بعضا من مقتنيات الأديب الشخصية، إلى جانب مكتبة تضم مؤلفات الراحل بالعربية وترجمتها بالإنجليزية، بالإضافة إلى مكتبة للإعارة الخارجية، وقاعة عرض سينمائى وقاعات لعقد الصالونات الثقافية، كما من المقرر أن يخصص فصول وقاعات لدراسة السيناريو الكتابة الإبداعية، وقاعة متعددة الأغراض لعقد الندوات والمؤتمرات، وقاعة جاليرى، ومكتبة للتسجيلات الفنية وقاعة سمع بصرية، وكافيتريا مكشوفة.









ولا يضم المتحف قلادة نوبل التي حصل عليها محفوظ عام 1988 والتي احتفظت بها أسرته. ويظل محفوظ الكاتب العربي الوحيد الفائز بهذه الجائزة في فرع الأدب، واختير الكاتب يوسف القعيد مديرا لمتحف ومركز إبداع نجيب محفوظ الذي سيستقبل الزائرين مجانا لمدة شهر من تاريخ الافتتاح.



