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فن

ما عندي استعداد لـ أدهم نابلسي تريند رقم 6 على "اليوتيوب"

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:38 ص
أدهم نابلسي
أدهم نابلسي
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آيه عاطف
إحتلت أغنية "ما عندي استعداد" لـ أدهم نابلسي، تريند رقم 6 بعد طرحها يوم 22 ديسمبر عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "من قلبي دايم اسمع لك ..مين مانعك تحكي .. تلقاني والله في صفك.. ولو قلبي ناغزني .. ليه انت مني تتهرب.. ما تواجه اسئلتي .. تدري الحقيقة تتسرب.. وتوها توصلني".

لا تجي...مالك عندي شيء .. مافي كلمه تعيد اللي راح .. لا تجي...باقي العمر لي .. ولازم اني اعيش مرتاح .. ما عندي استعداد .. اني ابقى معاك .. اللي يمشي قدام.. ما يلتفت وراه .. كل الحيل صرت اعرفها .. عيوني صارت تقراك وحتى دموعك حافظها.. تحب اوقتها معاك".

أغنية "ما عندي استعداد" كلمات والحان يوم، وتوزيع محمود صبري ودافيد إزرا، ومكس وماستر دافيد إزرا.

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