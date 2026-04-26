قمة الكالتشو.. موعد مباراة يوفنتوس وإيه سي ميلان اليوم

يواجة فريق يوفنتوس نظيره إيه سي ميلان في الساعة العاشرة إلا ربع مساء اليوم الأحد26 أبريل ضمن منافسات الجولة ال34 من الدوري الإيطالي الممتاز على أرضية ستاد سان سيرو معقل الروسونير.

يسعى يوفنتوس بقيادة مديره الفني لوتشانو سباليتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لتقليص الفارق بينه وبين خصمه لمواصلة الزحف نحو الأمام وتعديل موقعه في جدول الترتيب.

بينما يتطلع إيه سي ميلان بقيادة أليجري لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للاقتراب أكثر من فرصة المشاركة في بطولة أبطال اوروبا الموسم القادم.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع برصيد63 نقطة بينما يسبقه ميلان في المركز الثالث برصيد 66 نقطة.