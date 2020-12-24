تفاصيل كاملة عن امتحانات الإعدادية.. ورابط الاستعلام عن أكواد الطلاب

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن رابط استعلام كود الطالب للشهادة الاعدادية
وقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن لطلاب الشهادة الاعدادية الوصول إلى رابط استعلام كود الطالب للشهادة الاعدادية ، عن طريق الدخول على https://studea.emis.gov.eg/
ثم يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد ، و يتم بإضافة محافظة الطالب المستعلم عن الكود ، و يتم إدخال تاريخ ميلاد الطالب ، ويختار الطالب النوع "ذكر أو أنثى" ، ثم يتم الضغط على تسجيل الدخول.
أما عن رابط الإستمارة الالكترونية للتقدم لامتحانات الشهادة الاعدادية 2020 ، فكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الاعدادي بجميع مدارس الجمهورية الرسمية والخاصة، تسجيل إستمارة التقدم للإمتحان الكترونيًا وذلك حتى 26/12/2020 من خلال الرابط:
وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن تقييم طلاب الشهادة الاعدادية هذا العام ، سيتم من خلال اختبار تحريري على مستوى المديريات ، يتم إعداده وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة لذلك سلفًا بلجان امتحانية مراقبة ومؤمنة، ولن تكون هناك امتحانات من المنازل.
وأرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا رسميا للمديريات التعليمية ، شددت خلاله على ضرورة الانتهاء من استيفاء الاستمارات الورقية والالكترونية للتقدم لامتحانات الاعدادية للعام الدراسي 2020/2021 وطباعة كشوف 12 د الالكترونية وتسليمها للجان النظام المراقبة التابعة لها المدارس حتى يوم 26 ديسمبر 2020.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم خلال هذا الخطاب أن استيفاء الاستمارة الالكترونية هي أحد الاجراءات التقدم لامتحان الشهادة الاعدادية وليس بديلا عن كتابة الاستمارات الورقية بالمدارس للعام الحالي 2020/2021 .
ومن جانبها .. أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2020 /2021.
ووفقًا لجدول الامتحانات المعلن تبدأ امتحانات الإعدادية بمحافظة القاهرة يوم السبت الموافق 30 يناير 2021، وتستمر حتى الخميس 4 فبراير 2021.
أما عن تفاصيل جدول امتحانات الإعدادية بالقاهرة فهو كالتالي :
السبت ٣٠ يناير ٢٠٢١ : اللغة العربية و الخط العربي والإملاء من ٩ صباحا ل ١١:٣٠ صباحا - التربية الدينية من ١٢ ظهرا حتى ١:٣٠ ظهرا
الأحد ٣١ يناير ٢٠٢١ : العلوم من ٩ صباحا ل ١١ صباحا
الاثنين ١ فبراير ٢٠٢١: الجبر والإحصاء من ٩ صباحا لـ ١١ صباحا - التربية الفنية من ١١:٣٠ ل ١:٣٠ ظهرا
الثلاثاء ٢ فبراير ٢٠٢١ : الهندسة من ٩ صباحا ل ١١ صباحا - الكمبيوتر ١١:٣٠ ل ١٢:٣٠ ظهرا
الاربعاء ٣ فبراير ٢٠٢١ : اللغة الاجنبية من ٩ صباحا ل ١١ صباحا
الخميس ٤ فبراير ٢٠٢١ : الدراسات الاجتماعية من ٩ صباحا ل ١١ صباحا
ونفت وزارة التربية والتعليم الانباء المتداولة بشأن تغيير نظام امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام، وتقييم الطلاب بنظام الأبحاث، مُوضحةً أن نظام تقييم طلاب الشهادة الإعدادية هذا العام سيتم كالمعتاد سنويًا، ليعتمد على الاختبارات التحريرية فقط دون اللجوء إلى الأبحاث،
وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى التزام كل محافظة بتحديد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الخاص بها، وفقًا للخريطة الزمنية المعلنة مسبقًا، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا طوال فترة الدراسة والامتحانات.