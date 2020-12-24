الكشف على 1441 حالة في قافلة طبية بقرية المالحة بالدقهلية

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية فى بيان لها اليوم أنه استمرارًا لمسيرة القوافل الطبية والعطاء لتقديم خدمة صحية للمرضى بالمناطق البعيدة وبناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بقافلة علاجية مجانية لقرية المالحة مركز المنصورة خلال يومي ٢١ ، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٠ .





وأضاف بيان مديرية الصحة انه جرى توقيع الكشف الطبي على ١٤٤١ مريض خلال اليومين، وضمت القافلة عدد ١٠ عيادات متخصصة شملت :٢ عيادة باطنة و ٢ عيادة أطفال عيادة جلدية وعيادة جراحة وعيادة عظام و عيادة نسا وتنظيم أسرة واسنان .



واشار بيان مديرية الصحة إلى أنه جرى توفير ١٣٥ صنف علاج للحالات، كما تم إجراء عدد ٣٣٣ تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء ١٤٢ حالة أشعة عادية وموجات صوتية للمرضى، وأقيم على هامش القافلة عدد ٣٦ ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على ١٤٥ مريضاً للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم.





وأوضح بيان مديرية الصحة انه جرى تحويل ٧ حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وتم عمل عدد ٣ قرارات نفقة الدولة .





ومن جانبه أكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عن المرضى.



