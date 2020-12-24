الصحة: لجنة أخلاقيات البحث العلمي تلقت 69 دراسة عن فيروس كورونا

قالت الدكتورة نهى عصام، مستشار وزير الصحة للأبحاث، إنه يوجد العديد من الأبحاث عن فيروس كورونا تمت داخل الوزارة الصحة المصرية، منوهة إلى أنه من تلك الأبحاث كونفلزت بلازما، التى اشترك فى تصميمها حوالى 7 تخصصات، حيث تشمل دراسة استخدام بلازما متعافين فى العلاج.

وأضافت نهى عصام، خلال مؤتمر صحفى لوزراة الصحة بشأن إصدار بروتوكولات علاج كورونا، أن الدولة المصرية كانت أول دولة فى إفريقيا شاركت فى دراسة التضامن، و دراسات تخص فيروس سى، إضافة إلى نتائج تجارب البرتوكول المصرى فى التجارب السريرية.