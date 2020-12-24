الزمالك ينعى المستشار أحمد البكري

تقدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك واللجان التنفيذية وجميع العاملين بنادي الزمالك، بخالص العزاء لأسرة المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، والذي وافته المنية صباح اليوم، الخميس.









وكان البكري تولى رئاسة النادي مؤخرا وعمل جاهدا لتسيير أمور النادي.











وتتقدم المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك برئاسة عصام سالم بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.







