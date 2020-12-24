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رياضة

الزمالك ينعى المستشار أحمد البكري

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:08 م
المستشار أحمد البكري
المستشار أحمد البكري
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منتصر الرفاعي
تقدمت اللجنة المكلفة بإدارة  نادي الزمالك واللجان التنفيذية وجميع العاملين بنادي الزمالك، بخالص العزاء لأسرة المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، والذي وافته المنية صباح اليوم، الخميس.


وكان البكري تولى رئاسة النادي مؤخرا وعمل جاهدا لتسيير أمور النادي.


وتتقدم المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك برئاسة عصام سالم بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.


وتوفى صباح اليوم، الخميس، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، بعد صراع مع فيروس كورونا.


وكان المستشار البكري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، دخل العناية المركزة أكثر من مرة للعلاج من فيروس كورونا بمستشفى العزل بالعجوزة.


وتولى البكري رئاسة الزمالك بقرار من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عقب قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور بعد إحالة المخالفات المالية التى رصدها تقرير لجان التفتيش لنيابة الأموال العامة.


وتولت اللجنة القضائية المكلفة من ثلاثة مستشارين برئاسة أحمد البكري وعضوية المستشار هشام إبراهيم والمستشار محمد عطية قبل أن يستقيل ويتم تعيين المستشار عماد عبد العزيز بديلا له لأمور الإدارة فى الزمالك لحين انتهاء تحقيقات النيابة فى مخالفات المجلس المنتخب أو انتهاء مدة مجلس الإدارة القانونية والدعوة لجمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد.
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