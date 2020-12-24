بعد صدور مذكراته "سنوات الجامعة العربية" .. عمرو موسى فى ضيافة إبراهيم عيسى الليلة

يظهر عمرو موسى متحدثا لأول مرة عن كتابه "سنوات الجامعة العربية" مع إبراهيم عيسى فى برنامج "حديث القاهرة." على قناة القاهرة والناس الليلة التاسعة مساء.





ويتحدث موسى فى شهادته الموثقة عن عشر سنوات صاخبة أمضاها أمينًا عامًّا لجامعة الدول العربية خلال الفترة من عام 2001 إلى 2011.





ويتوقف ابراهيم عيسى في حواره مع الأمين العام الأسبق للجامعة العربية عند أهم نقاط فصول كتابه، حيث يكشف عمرو موسى تفاصيل تذكر لأول مرة عن تحذيره ومواجهته لصدام حسين قبل الغزو الأمريكى وقصة السطور التى أبقت على الهوية العربية للعراق. كما يؤكد موسى على ما قاله فى مؤتمر قمة شرم الشيخ (يناير2011) أمام مبارك حيث حذر من غضب شعبى محتمل على الحكام العرب. كذلك يشمل الحوار موقف موسى من سنوات متابعته للملف اللبنانى والقضية الفلسطينية وذكرياته ومواقفه مع العديد من الساسة والحكام العرب.





لم تخل مذكرات عمرو موسى الصادرة عن دار الشروق والتي حررها ووثقها الكاتب خالد أبو بكر من طرائف، علق عليها عيسى بأنها أعمق وأكثر مدلولا مما يظنه البعض.





تم تسجيل الحوار فى مكتبة عمرو موسى التى أهداها لجامعة النيل وحرص على أن تشمل جميع أفرع العلم من أول الكتب العلمية ونصوص الدستور المصرى وحتى دواوين المتنبى وأحمد شوقى.