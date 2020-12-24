شاهد.. لحظة وصول بيج رامي ممدوح السبيعي صاحب لقب مستر أولمبيا 2020 إلى مصر

وصل مطار القاهرة الدولي، البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ " بيج رامي "، قادما من نيويورك عقب حصوله علي المركز الأول عالميا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام .





وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات وصول ممدوح السبيعي الشهير بـ "بيج رامي" من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، عقب وصوله على متن رحلة مصر للطيران القادمة من نيويورك رقم 986‪، وسط أجواء احتفالية نظمها المطار بتعليق بانرات وبوسترات خاصة للبطل العالمي أثناء مشاركته البطولة، داخل صالات الركاب





وتوج نجم كمال الأجسام المصري، "بيج رامي ببطولة مستر أولمبيا 2020، الأحد الماضى، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية وهو ما آثار موجة من الأفراح في الأوساط الرياضية والشعبية فى البلاد بعد التتويج بالبطولة الأشهر والأقوى فى العالم.



