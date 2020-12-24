ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شقيق بيج رامى يكشف كواليس الانجاز العالمى.. فيديو

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:15 م
بيج رامي
بيج رامي
Advertisements
نورهان خفاجي - عدسة : كيرلس صلاح - اشرف العمدة

أبدى محمد السبيعى شقيق البطل العالمى بيج رامى سعادته بتتويج شقيقه بذهبية مستر اولمبيا مؤكدا أن ما تحقق انجاز كبير يضاف الى الرياضة المصرية .

 

وقال السبيعى فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنه حرص مع أفراد اسرته على التواجد بمطار القاهرة لاستقبال البطل العالمى مع الجماهير الغفيرة لتهنئته على هذا الانجاز الكبير مؤكدا أن شقيقه سعى من البداية لتحقيق الالقاب وانه تعرض لفترة صعبة بعد اصابته بفيروس كورونا .

 

وأشار إلى أن شقيقه البطل المصرى يتمتع بالإرادة والإصرار وهو ما ساعده على الوصول إلى هدف حصوله على مستر أوليمبيا في كمال الأجسام وذلك بعد دخوله العديد من المسابقات الدولية ولكنه نجح بالنهاية في حصد المركز الأول .

 

ووصل منذ قليل النجم العالمى رامى السبيعى الشهير بـ "بيج رامى" بطل مستر أولمبيا 2020، الذى نجح فى التتويج باللقب فى النسخة الأخيرة من البطولة، ليصبح أول لاعب مصرى يتوج باللقب الأهم والأقوى والأشهر فى عالم رياضة كمال الأجسام للمحترفين.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أول تعليق من Big Ramy بعد تتويجه ببطولة مستر أولمبيا

«صاحب مستر أولمبيا 2020».. أسرار النظام الغذائي لـ بيج رامي ونصائحه للمبتدئين| فيديو

ابنة البطل «بيج رامي»: بابا كان يعلمني إزاي العب رياضة.. ووالدته تعلق على الإنجاز التاريخي

حلم 9 سنوات.. أسرة بيج رامي تسيطر على السوشيال ميديا بتصريحات لأول مرة

‎بيج رامي: بدايتي كانت صعبة ووالدى كلمة السر.. وأشكر كوسكواد

بعد تتويجه بلقب مستر أولمبيا.. «بيج رامي» يصل القاهرة الخميس

ترشيحاتنا

تعليمات عاجلة من التعليم بشأن رسوم تأمين تابلت طلاب الثانوي

لمواجهة كورونا.. قرار عاجل من الحكومة العراقية

بعد القرار الجمهوري اليوم.. تعرف على موعد سعر البنزين الجديد في مصر

وفاة محمد مهدلي صاحب الفيديو المسيء للقرآن الكريم في الإسكندرية

فيديوجراف.. ماذا قالت العرافة العمياء عن عام 2021؟

أشغال شاقة مؤقتة.. تعرف على عقوبة مخالفي قرار منع الاحتفالات والتجمعات في رأس السنة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار والمواصفات.. صاحبة التصميم العملاق فولفو XC60 موديل 2021.. صور

امضى يا أشول.. قصة بيع عادل إمام لسيارته المرسيدس.. صور

من ماركة عالمية شهيرة.. اكتشاف علبة شوكولاتة عتيقة عمرها 120 عاما.. هذه قصتها