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محافظات

إقامة قرية تراثية تحاكى أحياء وشوارع مصر القديمة بالسوق التجارى القديم بجنوب سيناء

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:31 م
صدى البلد
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ايمن محمد
شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عرض مقترح لمشروع قرية تراثية تحاكى احياء مصر القديمة بالسوق التجارى القديم وذلك بمكتبة بمدينة شرم الشيخ .

وذلك بحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ وعدد المهندسين الاستشاريين واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ وعدد من المستثمرين والقيادات التنفيذية بالمحافظة .

وتشتمل القرية على نماذج محاكاه لعدد من الشوارع والاحياء لمصر القديمة مثل حى الغورية وشارع المعز والناصر قلاوون وسبيل وقلعة محمد على وحى الازهر ، كما تشمل متحف للاثار الاسلامية وعدد من الماذن تمثل مختلف العصور .

فضلا على عدد من البازارات والمطاعم ومسرح مكشوف ونافورة كبرى وشلالات بما يتماشى مع المنسق البنائى لمسجد الصحابة مما يجعل المنطقة نموذج محاكاة حقيقى من عبق التاريخ الامر الذى من شأنة اضافة لونا جديدا من السياحة الثقافية و الترفيهية لمدينة شرم الشيخ.

ومن ناحية اخري  قال  النائب سيد عوض عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد إن اللواء  خالد فودة محافظ جنوب سيناء  وافق علي تخصيص مدرسة التمريض بطور سيناء لاستقبال والكشف وعزل مصابي فيروس كورونا لحين الانتهاء من ترميم وصيانة مستشفي طور سيناء العام .

علاوة علي زيادة اسرة العناية المركزة بمستشفى ابورديس العام وذلك بناء المقترح المقدم منه  خلال لقاءه مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بحضور اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ  والدكتور ايمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء .

وأشار عوض إنه بحث مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.

وكان طالب عدد كبير من مواطني جنوب سيناء علي مواقع التواصل الاجتماعي  مكان للعزل والكشف عن مصابي فيروس كورونا لتوفير الرعاية اللازمة لهم  وذلك بعد غلق مستشفي طور سيناء العام للصيانة والترميم .

وقال سيد عوض إنه سوف يناقش في اولي جلسات مجلس الشعب الجديد كل احتياجات قطاع الصحة بجنوب سيناء.

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