مستقبل وطن بالغربية يستقبل أهالي قرية منية إبيار لبحث طلباتهم

قام حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية باستقبال عدد من أهالى قرية منية إبيار التابعة لمركز كفر الزيات .





وجاء ذلك تحت رعاية النائب المحاسب محمد عريبى أمين الحزب بالغربية وعضو مجلس الشيوخ عن محافظة الغربية والنائب الدكتور أحمد حماد الأمين المساعد للحزب بالغربية وعضو مجلس الشيوخ عن محافظة الغربية وخلال اللقاء تمت مناقشة بعض مشاكل أهالى القرية .





ويعانى قاطني القرية منذ زمن بعيد لعدم رصف شوارع القرية الرئيسية مما يسبب معاناة شديدة للأهالى خاصة فى فصل الشتاء عند تساقط الأمطار وغرق الشوارع مما يعيق حركة سيارات الإسعاف والحماية المدنية عند حدوث أمر طارئ ، كما أن هناك معاناة أخرى للأهالى لعدم وجود طريقة مواصلات بشكل مباشر للتنقل من القرية إلى مدينة كفرالزيات أو مدينة طنطا وطالب الأهالى بإنشاء موقف سيارات بالقرية أو عمل خطوط سير للسيارات من القرية إلى مدينتي كفر الزيات وطنطا.





وفى ذات السياق أوضح الأهالى أن هناك العديد من كبار السن يعانون أشد المعاناه لعدم وجود مكتب بريد بالقرية لصرف المعاشات مما يتسبب فى إرهاقهم ماديًا وصحيا لوجود تكدس بمكتب بريد قرية إبيار وطالب الأهالى بإنشاء مكتب بريد للقرية علمآ بأن هناك مكان متوفر لانشائه لخدمة أهالى القرية والعزب المجاورة.





وأشار أهالى القرية إلى عدم دخول خدمة الغاز الطبيعى للقرية علمآ بأن قرية إبيار المجاوره للقرية سيتم دخول الغاز بها وسيمر خط الغاز بقريتهم.





وأكد النائب المحاسب محمد عريبى أمين الحزب بالغربية وعضو مجلس الشيوخ عن محافظة الغربية أنه تم اعتماد طلبات الأهالى من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وجارى إتباع آلية التنفيذ.





وأضاف حسين محمود مدير مكتب الأمناء المساعدين بحزب مستقبل وطن بالغربية ومدير خدمة المواطنين بالحزب على أن الحزب دائمًا أبوابه مفتوحه أمام المواطنين لإستقبال طلباتهم والعمل على حلها.





جاء ذلك بحضور حسين محمود مدير مكتب الأمناء المساعدين بحزب مستقبل وطن بالغربية ومدير مكتب خدمة المواطنين بالحزب وعدد من أهالى القرية ممثلين من القرية وهم المهندس محمود مصطفى النحراوى و محمد توفيق النحراوى ومحمد السيد النحراوى وشريف البوشى و مصطفى محمد مصطفى البيه ومحمد يحيى النحراوى ومصطفى كمال النحراوى.





وقدم أهالى قرية منية إبيار الشكر والتقدير لقيادات الحزب على تعاونهم والتواصل مع المواطنين لعرض وحل مشاكلهم .





يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية ودعم مؤسسات الدولة.