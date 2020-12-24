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أصل الحكاية

بعد تودد آبي أحمد.. هل تهدأ الأوضاع على الحدود السودانية الإثيوبية؟

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:47 م
الحدود السودانية
الحدود السودانية الإثيوبية
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أمينة الدسوقى

الحكومة الأثيوبية تتابع عن كثب ماتقوم به بعض الجهات التى تريد أن تشوه علاقات حسن الجوار الفريدة من نوعها بين السودان واثيوبيا، تلك الكلمات جاءت على لسان آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي الذي يسعي من أجل التودد للسودان بعد التوترات التى تشهدها المنطقة الحدودية.

القي آبي أحمد المسؤلية الكاملة علي جهات لم يقم بتسميتها والتى تسببت فى الأحداث الأخيرة وتسعي وفق مزاعم  أبي أحمد  لتشويه علاقات حسن الجوار مع السودان.

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وأوضح بيان رئيس الوزراء الاثيوبي إن هذه جهات تحركها أهداف لإيجاد العداء والشكوك بين الشعوب، وهي من خططت ومولت ونفذت المواجهات الأخيرة على الحدود بين البلدين.

الحدود المتوترة

المنطقة الحدود السودانية الإثيوبية التى تناولها آبي أحمد فى حديثه تشهد تطورات خطيرة جدا نتيجة قيام ميليشيات إثيوبية، بكمين لقوة من الجيش السوداني كانت  تمشط المنطقة حول جبل أبوطيور داخل أراضيها تعرضت لكمين من القوات والمليشيات الأثيوبية داخل الأراضي السودانية نتيجة لذلك حدثت خسائر في الأرواح والمعدات.

أما آبي أحمد فقد قال اليوم:" لمن المحزن أن تقع اشتباكات بالشكل الذي رأيناه بين الإخوة في حين كانت أثيوبيا مشغولة في حملة إنفاذ القانون بإقليم تجراي والتي تكللت بالنصر، وكان السودان أيضا مشغولا بتلبية احتياجات مواطنيه من مكتسبات ثورتهم".

وأضاف أن الخطط العدائية هذه بدلا من تعكير صفوة العلاقات الأخوية بين السودان وأثيوبيا، تحولت إلى عوامل أظهرت عمق وصلابة هذه العلاقات.

لا تمثل رغبة السودان أو إثيوبيا

وقال إن معرفة من كان وراء هذه الأعمال العدائية لا يحتاج إلى أي جهد أو تفكير عميقين من البلدين، وأردف بالقول سواء كانت هذه الاشتباكات التي وقعت في الآونة الأخيرة أم تلك التي سبقتها في المناطق ذاتها، فهي لا تمثل رغبة السودان ولا رغبة إثيوبيا.

وتابع: "مثل هذه الأحداث لا ترقى إلى أن تمثل بأي شكل من الأشكال العيش المشترك بين السودان وإثيوبيا عبر تاريخهما المديد ولا لطموحات في تحقيق التنمية والرخاء".

وأشار آبي أحمد إلى أن حكومته عازمة في سعيها لتجفيف بؤرة الخلافات مع السودان وإيقاف الاشتباكات على المناطق الحدودية نهائيا، وعلى نحو حاسم، وجعل هذه المناطق مساحات للتعاون والتآزر الاجتماعي والاقتصادي ومیادین آمنة ومستقرة بدلا من كونها منطقة غير هادئة تهدد أمن واستقرار البلدين.

وأعرب عن ثقته في الحكومة السودانية وقال: "إنني واثق من أن موقف الحكومة السودانية أيضا يرتقي إلى هذا الفهم والإدراك".

وأضاف "العلاقات التاريخية والأزلية بين الشعبين السوداني والإثيوبي أعمق من أن تزعزعها رغبات المتهورين وغدر المتآمرين ووفق البيان، وبين أن هذه العلاقات والأواصر الاجتماعية والثقافية بين الشعبين تعود إلى قرون بعيدة من تاريخ البشرية، ولها دلالات واضحة ظلت ومازالت لامعة عبر الزمان والمكان".

وختم بيانه قائلا :قامت إثيوبيا بواجبها المبدئي تجاه السودان الشقيق في أوج الثورة لكي تكون الحكومة الانتقالية حاضنة لجميع مكوناتها".

من جانبها أكدت القوات المسلحة السودانية أنها ستظل علي العهد حامية لتراب الوطن وشعبه وقادرة علي حسم أي تحركات معادية داخل حدودنا ولن تسمح بغزو أراضيها وستدافع مع شعبها حتي أخر جندي.

هذا الحادث الذي قامت به ميليشيات إثيوبية أعاد على طاولة الحديث أزمة الحدود بين البلدين حيث تسعي اللجنة السياسية العليا للحدود بين البلدين 
لمعالجة قضايا الحدود بين البلدين من خلال الأطر القائمة وعلي أساس الوثائق المتفق عليها والموقعة فضلا عن تحديد موعد بدء العمل الميداني لترسيم الحدود.

الجيش السوداني استعاد على أراضيه  وتقدم في الخطوط الأمامية داخل منطقة الفشقة المتاخمة للحدود مع اثيوبيا، والسيطرة على منطقة خورشيد، آخر نقطة حدودية مع إثيوبيا؛ وذلك لأول مرة منذ 20 عاما.

وعقد الاجتماع الأخير حول ترسيم الحدود في مايو 2020 في أديس أبابا. وكان من المقرر عقد اجتماع جديد بعد شهر لكن تم إلغاؤه. كما أن موسم الأمطار زاد من صعوبة إقامة نقاط حدودية بين البلدين في هذه المنطقة.

يأتي ذلك فى الوقت الذى يعانى فيه الداخل الإثيوبي من توترات وتصاعدات خطيرة حيث ألقت السلطات الإثيوبية، القبض على 5 مسئولين محليين كبار بالأمن في منطقة بني شنقول- جرموز، وذلك عقب وقوع مذبحة نفذها مسلحون أسفرت عن مقتل 100 شخص. 


مقتل 100 شخص جاء فى هجوم نفذه مسلحون بإقليم بني شنقول جومز غرب البلاد، على أُسس عرقية في الجزء الغربي من البلاد.

ونقلت وكالة أمهرة للإعلام عن شهود قولهم إن الهجوم وقع فجر أمس الأربعاء في منطقة ميتيكل بمنطقة بني شنقول-جوموز.

ووقع الهجوم بعد يوم من زيارة رئيس الوزراء آبي أحمد للمنطقة وتحدثه عن ضرورة تقديم المسؤولين عن الهجمات الأخيرة إلى العدالة.

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