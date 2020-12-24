سبب طلاق أصالة .. من هي نيكول سعفان حبيبة طارق العريان؟

تصدر اسم الموديل نيكول سعفان تريند البحث خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها في صورة مع المخرج طارق العريان زوج الفنانة أصالة السابق ، حيث أشيع أنه على علاقة بها وقد يتزوجان قريبًا .





وبحسب ما تم تداوله ، فكان طارق العريان على علاقة غرامية مع نيكول سعفان أثناء زواجه من أصالة ، وبعد اكتشافها هذا الأمر، أصرت على الطلاق، ورغم أن هذا الأمر أشيع خلال فترة الخلافات بين أصالة وطارق العريان، إلا أنها في البداية نفت حتى تم الطلاق وكشفت حقيقة خيانة زوجها لها .

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نيكول سعفان التي تداول صورها مع طارق العريان ، تعمل موديل ،وهي أرمينية من أصول سورية ، فقد ولدت في سوريا عام 1998، فهي تبلغ من العمر 22 عاما ، وبينها وبين طارق العريان فارق عمري كبير يتخطى الـ 30 عاما .

هاجرت أسرة نيكول من سوريا إلى أرمينيا وعاشت حياتها هناك، والتحقت بالجامعة حيث درست التسويق لكن حبها لعالم الفن جعلها تدخل مجال الأزياء وتعمل كموديل ، وخلال السنوات الأخيرة الماضية عادت لمصر وعاشت فيها فترة ومن هنا كانت بداية انطلاقتها الفعلية تحديدًا في 2018.

بدأت نيكول سعفان في الظهور في العديد من المناسبات الفنية والاحتفالات ، وظهرت مع العديد من المخرجين والمنتجين كان منهم طارق العريان ، وظهرت مؤخرًا، في أغنية "يا بلدنا يا حلوة" للفنان عمرو دياب، التي كانت من إخراج "العريان".

طارق العريان يبلغ من العمر 56 عاما أي أن فارق العمر بينهما 34 عاما وهو أمر مثير للجدل حيث انتقده رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعد معرفة ذلك، وبعد أن تم الكشف عن حقيقة سر طلاق أصالة وطارق العريان .